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Yeni Zelanda saldırısına Kahramanmaraş’tan tepki

Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik terör saldırısı Kahramanmaraş’ta protesto edildi.

15 Mart 2019 Cuma 15:12
Yeni Zelanda saldırısına Kahramanmaraş’tan tepki

Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik terör saldırısı Kahramanmaraş’ta protesto edildi.


Cuma namazı sonrası Ulu Cami Meydanı’nda basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kahramanmaraş Şube Başkanı Furkan Seyithanoğlu, İngilizlerin geçmişte Yeni Zelandalıları Türkiye’ye karşı kullanarak savaştırdığını söyledi. Yeni Zelanda’da cuma namazı sırasında birçok Müslümanın silahlı saldırıda hayatını kaybedip birçoğunun da yaralandığını hatırlatan Seyithanoğlu, Müslümanlara karşı oluşturulan İslamofobiyi mağlup edeceklerini belirtti. Seyithanoğlu, “104 yıl önce, İngiliz emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale’ye yolladı. Bugün de kültür emperyalizmi, ‘İslamofobi’ virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam’a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Bu bağlamda biz, Yeni Zelanda’daki hain saldırıyı lanetliyor İslamofobiyi mağlup edeceğimizi ilan ediyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” diye konuştu.


Basın açıklamasına katılanlar ellerindeki pankartlarla tepkilerini dile getirirken, kalabalık sessiz bir şekilde dağıldı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:12
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