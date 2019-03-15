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Yeni Zelanda'da camiye saldıran alçaklardan Erdoğan ve Türklere tehdit!

Yeni Zelanda’nın ChristChurch ilçesindeki iki camiye silahlı saldırı düzenleyen saldırganlar saldırı öncesi sosyal medyadan paylaştıkları sözde manifestoda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türklere yönelik küstahça tehditler savurdu.

15 Mart 2019 Cuma 09:19
Yeni Zelanda'da camiye saldıran alçaklardan Erdoğan ve Türklere tehdit!

Yeni Zelanda'da Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişi bulunuyordu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili Yeni Zelanda polisinin verdiği bilgiye göre şüpheliler gözaltına alındı.

Türkiye ve Erdoğan'a alçak tehdit

Saldırganlar saldırıyı sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı ve saldırı öncesi bir manifesto yayınlamışlar. Yayınladıkları manifestoda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türklere küstah tehditler olduğu ortaya çıktı.

Saldırgan internette yayınladığı manifestosunda Erdoğan’ı “Halkımızın en kadim düşmanı olan Türklerin lideri” olarak anıyor ve öldürülmesinin Avrupa’daki Türk varlığına yönelik büyük zarar vereceğini söyleyerek tehditte bulunuyor.

"İstanbul bir kez daha Hristiyan toprağı olacak"

Terörist Brenton yayımladığı bildiride, "Boğaz’ın doğu tarafında barış içinde yaşayabilirsiniz. Fakat Avrupa topraklarında, Boğaz’ın batısındaki herhangi bir yerde yaşayamazsınız. Sizi öldürür ve topraklarımızdan süreriz. 'Kostantinopolis'e gelecek ve bütün camiler ile minareleri yıkacağız. Ayasofya’yı minarelerden kurtaracağız. İstanbul bir kez daha Hristiyan toprağı olacak." ifadelerine yer verdiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığından açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İslam karşıtlığının ve müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık İslamofobik faşist terörizme dur demelidir."

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 09:19
  1. İstanbul
  2. Al Noor Camisi
  3. yeni zelanda
  4. cami
  5. saldırı

YORUM YAZ

  • yılmazyılmaz14 dk önce
    Seni kılavye erkegi bende amerikayı fet edecem ortalık gerizekalı dolu dilerim bir gün saglam bir türkün eline geçersin sana güzel bir bogaz turu yaptırı şerefsizler pkk sevicileri onun arkasında terör vardır dünyanın yüz karaları
  • orak çekiçorak çekiç15 dk önce
    islamyafobyayı körükleyenler siyonistlerdir.
  • aa16 dk önce
    bu kullanışlı kaatilleri de takip ve itlaf eden bir ekibin olması ve akıbetinin kaçınılmaz olması katliam hesabı yapan sözde delileri akıllandırır belki..öncelikle azmettiricilerin tabi ki
  • ÜmitÜmit17 dk önce
    Ayasofya’yı biz kullandırtmayan Erdoğan adamlar hak ediyor yık minareleri kilise yap adamlar hak ediyor biz elimizdeki pilotları dahi infaz edemiyoruz altımıza s..yoruz batı neder diye anca kınadık bak Erdoğan höt dedi zötdedi çok büyük konuşma yaptı haberleri yapsın kendisine gazeteci diyen şak şak cılarda
  • AlimAlim34 dk önce
    Bu adamlara şimdi bir 10 yıl hapis verir çıkartırlar pisikolojisi bozuk deli vs ... Kardeşim böyle kanun olurmu bunları en seri şekilde ortadan kaldırılması gerekir bunu devletlerin paçavra anayasası yapmiyorsa bizler yaparız yaşasın cehennem Allahuekber Allahuekber Allahuekber...
  • benben35 dk önce
    ananda öyle derdi, demede dur.
  • Kor GeneralKor General39 dk önce
    oturdugun koltukta bu gıbı seylerı yazmak ne kadar kolay ve ne kadar kolay ınsanların hıc tepkı veremıyecegı camıı gıbı ıbadethanelerde ınsan vurmakturklere saldırmak ıstıyosan sende dıger saldıranlar gıbı surıyeye gel gelde erkeklıgını orda gorelım faşist p.ç
  • AbdullahAbdullah40 dk önce
    Aynı bizim müslümanlar gibi konuşmuş. O minare yıkma derdinde, bizimkiler de Avrupaya minare dikme meraklısı. Aynı kafadalar, iyi anlaşır bizimkilerle.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 41 dk önce
    Sen Onu Ancak, Rūyanda Görūrsūn. Şerefsiz Hain Alçak, Katil. Hiç Şüphesiz ki.

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