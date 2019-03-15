Yeni Zelanda'da camiye saldıran alçaklardan Erdoğan ve Türklere tehdit!

Yeni Zelanda'da Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişi bulunuyordu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili Yeni Zelanda polisinin verdiği bilgiye göre şüpheliler gözaltına alındı.

Türkiye ve Erdoğan'a alçak tehdit

Saldırganlar saldırıyı sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı ve saldırı öncesi bir manifesto yayınlamışlar. Yayınladıkları manifestoda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türklere küstah tehditler olduğu ortaya çıktı.

Saldırgan internette yayınladığı manifestosunda Erdoğan’ı “Halkımızın en kadim düşmanı olan Türklerin lideri” olarak anıyor ve öldürülmesinin Avrupa’daki Türk varlığına yönelik büyük zarar vereceğini söyleyerek tehditte bulunuyor.

"İstanbul bir kez daha Hristiyan toprağı olacak"

Terörist Brenton yayımladığı bildiride, "Boğaz’ın doğu tarafında barış içinde yaşayabilirsiniz. Fakat Avrupa topraklarında, Boğaz’ın batısındaki herhangi bir yerde yaşayamazsınız. Sizi öldürür ve topraklarımızdan süreriz. 'Kostantinopolis'e gelecek ve bütün camiler ile minareleri yıkacağız. Ayasofya’yı minarelerden kurtaracağız. İstanbul bir kez daha Hristiyan toprağı olacak." ifadelerine yer verdiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığından açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İslam karşıtlığının ve müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık İslamofobik faşist terörizme dur demelidir."