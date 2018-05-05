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Yeni Zelanda on binlerce evsiz için çözüm arıyor

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, ülkedeki on binlerce evsizin bu kışı açıkta geçirmemesi için barınacak yer imkanı sağlayacaklarını açıkladı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:41
Yeni Zelanda on binlerce evsiz için çözüm arıyor

Başbakan Ardern, yaklaşan kış ayları öncesinde ülkenin önemli sorunlarından biri olan evsizlerin barınmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) 2013 yılı verilerine göre 41 bin evsizin bulunduğu ülkede hedeflerinin sadece Auckland kenti olmadığını belirten Ardern, Yeni Zelanda genelindeki evsizlere 2018 kışında barınacak yer imkanı sağlayacaklarını söyledi.

Geçen yıl ile kıyaslandığında kış sonuna kadar hazırlanacak ek bin 500 yeni konutun yanı sıra kamu ve tüzel kişiliklere ait konutlarla sorunu çözeceklerini aktaran Ardern, "Yeni Zelanda gibi bir ülkede evsizliğin olmasının bir nedeni yok." dedi.

Konut Bakanı Phil Twyford ise evsizlik sorununu sonlandırmak için hükümet olarak 100 milyon dolarlık son ayırdıklarını açıkladı.

Fonun 37 milyon dolarlık bölümünün "bu kışa yetecek konut arzını acilen artırmak" için kullanılacağını duyuran Bakan Twyford, 63 milyon dolarının ise ülke genelinde evsizlerin kalacağı yerlerin artırılmasında harcanacağını kaydetti.

Twyford, "Bu kış kimsenin bir arabada yaşamasına gerek yok. Hükümet, bu kış yardıma ihtiyacı olan herkese yardım etmeye hazır ve istekli." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:41
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