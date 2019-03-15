Yeni Zelanda saldırısıyla ilgili Ekşi Sözlük'te skandal sözler!

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. En az 49 Müslümanın şehit edildiği ve 39 kişinin yaralandığı saldırı tüm dünyada şok etkisi meydana getirken Türkiye’de de yazılı ve görsel medyanın yanısıra sosyal medyanında gündemi de bu alçak saldırı oldu.

Türkiye'deki islam düşmanları da ortaya çıktı

Saldırıya Türkiye ve dünyadan çok sayıda tepki gelirken, ülkemizdeki bazı İslam düşmanları olaydan kendine vazife çıkardı. Ekşi Sözlük'te 'mukemmeligindayanilmazhafifligi' kullanıcı adıyla yazan bir kişi, saldırıyla ilgili açılan konu başlığına saldırı anının videosunu kastedip, "Videoyu izlerken keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camileri temizleseydi diye iç geçirdim." yorumunu yaptı.