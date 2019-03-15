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Yeni Zelanda saldırısıyla ilgili Ekşi Sözlük'te skandal sözler!

Ekşisözlük sitesinde Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki 2 ayrı camiye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili alçakça yorumlar yapıldı. Türkiye'deki İslam düşmanları Ekşi Sözlük üzerinden nefret saçtı. Ahlaksız bir sözlük kullanıcısı Türkiye’deki camilere de aynı saldırının yapılması gerektiğini söyledi.

15 Mart 2019 Cuma 11:45
Yeni Zelanda saldırısıyla ilgili Ekşi Sözlük'te skandal sözler!

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. En az 49 Müslümanın şehit edildiği ve 39 kişinin yaralandığı saldırı tüm dünyada şok etkisi meydana getirken Türkiye’de de yazılı ve görsel medyanın yanısıra sosyal medyanında gündemi de bu alçak saldırı oldu.

Türkiye'deki islam düşmanları da ortaya çıktı

Saldırıya Türkiye ve dünyadan çok sayıda tepki gelirken, ülkemizdeki bazı İslam düşmanları olaydan kendine vazife çıkardı. Ekşi Sözlük'te 'mukemmeligindayanilmazhafifligi' kullanıcı adıyla yazan bir kişi, saldırıyla ilgili açılan konu başlığına saldırı anının videosunu kastedip, "Videoyu izlerken keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camileri temizleseydi diye iç geçirdim." yorumunu yaptı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:45
  1. Yeni Zelanda
  2. Christchurch kenti
  3. cami
  4. saldırı

YORUM YAZ

  • cihancihan42 dk önce
    bunların hepsinin k..li vaciptir verin bana halledeyim ömür boyu yatma razıyım
  • ERSİN KAMİL BEKTAŞERSİN KAMİL BEKTAŞ43 dk önce
    Bu nedir arkadaş kim ulan bu şerefsiz piç neredesiniz savcılar derhal görev başına davet ediyorum sizleri bu şerefsiz vatan haini müslüman düşmanı piç için ..........
  • hmzhmz43 dk önce
    şimdi! Şimdiye kadar Yılın belirli bir gününde toplanıp sadece Dua etmekten başka bir işe yaramayan İslam İşbirliği Teşkilatı toplanıp '' Kınıyoruz bu saldırıyı'' diye bir bildiri yayınlarlar ve günü kapatırlar.
  • Z.ÖZ.Ö44 dk önce
    ŞuanCamideyim ekşi sözlükte oyazıyı yazanın ona katılanların Allah belasını versin
  • Çakır EfeÇakır Efe46 dk önce
    Ekşi sözlükte bunu yazan aşağılık, pespaye, namussuz din düşmanıköpeği polisimizin acilen bulması lazım.Bu köpekliğin yapılmasını sağlayan ekşi sözlük müdür, yoksa lağım çukuru mudur, herneyse, bu mecraya yol açanlarında boynu altınta kalsın. Bunu işletme Ker...ne işletmekle denk..!
  • Abdullah Abdullah 48 dk önce
    Gereken neyse yapılsın. Nasıl böyle şeref yoksunu varlıklara göz yumuluyor. Niçin ekşi sözlüğe erişim yasağı getirilmiyor? Kim bunların böyle havlamasına izin veriyor? Kimin iti bunlar?Tasması kimin elinde?Allah lanet etsin seni.
  • Can BalkanCan Balkan1 sa önce
    Bir kisi bir paylasim yapti diye islam dusmanlari nefret kustu basligi ile nefretinizi yine kusmussunuz. Artik Muslumanlarin uyanma vakti gelmeli. Bir hristiyan bugun cikmis 49 muslumani sehit etmis ama yillardir ortadoguda musluman muslumanin kanina giriyor , bunu da sizin gibi nefret kusanlarin , muslumani muslumana dusman etmeye calisanlarin vasitasi ile yapiyorlar. Uyanin.
  • şükrüşükrü1 sa önce
    ya şimdi şu yediğin ..kun gramı dirhemi tartılırmı.mükemmelliğinbilmemnesi denen zevat
  • HERŞEYE KARŞIOLANLAİKLERÇAĞDAŞ BATICILAR İNŞALLAH BUNLARIN YANINA GİDERSİNİZ DE SİZE ÇAĞDAŞLIĞI ÖĞRETİRLER AMİN HERŞEYE KARŞIOLANLAİKLERÇAĞDAŞ BATICILAR İNŞALLAH BUNLARIN YANINA GİDERSİNİZ DE SİZE ÇAĞDAŞLIĞI ÖĞRETİRLER AMİN 1 sa önce
    IRAKTA 3 MİLYON IRAKLIYA OLARIN DİNDAŞLARI TECAVÜZETİ AMAYRIM YAPMADILAR SENİN BACINDA OLABİLİRİNŞALLAH ONLARIN YAŞADIĞI YERLERE AİLECE GİDESİNİZ IRAKTAKİLERİN YENİZELANDADA ÖLEENLERGİBİ SENİDE ÖLDÜRSÜNLER
  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili1 sa önce
    Kemalist odtav'ye baktım! Tek bir sayfadan geçiştirmiş katliamı! Kendilerini eleştiren Müftü'yü haftalarca ve yüzlerce başlıkta hedef göstermişlerdi, Caharlie Hebdo'da öldürülen 10 kişi üzerinden defalarca saldırmışlardı! Vahşete müslüman maruz kalınca tek sütun!!!
  • dursundursun1 sa önce
    bunu diyen mankafalar yılbaşı zıkkımlanırken pavyonlarda nallandıklarında neden havlıyorlar o zaman. müslümanlara yapılnca iyide, kendilerine dönünce namlı neden kuduruyorlar. sahtekar kefereler.
  • kartalbeykartalbey1 sa önce
    Bu yorumu yapan kişinin,ezanı ıslıklayanlar için hala daha polis bahanesini utanmadan savunanlarla kan bağı olsa gerek.
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 1 sa önce
    Bu ahlaksızı koskoca Türkiye Cumhuriyeti bulamıyor mu? Savcılar nerede? Tez zamanda yakalandı haberini bekliyoruz!!!Şehit olanlara Rabbimden rahmet diliyorum... İçimize kor ateş düşürenleri Rabbim kahr-u perişan eylesin!!!
  • sukrusukru1 sa önce
    Bu ka.pe çocuklarının hâlâ ezanı ıslıklamadığını söyleyecek ka.pelerin yorumlarını bekliyoruz.
  • YusufYusuf1 sa önce
    Bizim istihbarat bu serefsizi yakalayamaz ve adalet gereken cezayi vermez ise yerebatsin boyle istihparat yerebatsin adalet sistemimiz.
  • kalelikaleli1 sa önce
    müslümanların sabrını taşırmayın.adam olun.
  • SelimSelim1 sa önce
    Biz bu şerefsiz p.çlere haddini bildirmediğimiz sürece bu şekilde hakaretlerine devam eder bu adiler. Bunu Cuma namazı sonrası cemaate teslim etmeyen adalet adalet değildir.
  • SelimSelim1 sa önce
    Bunu yazan soysuz o.. çocuğunu bulup cami duvarına..leyeceksin it den daha aşağılık p.ç kurusunu.
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Ekşi sözlük kapansa bu olaylar son bulacak ama bir türlü kapatmıyorlar ekşisözlüğü.
  • türkiyelitürkiyeli1 sa önce
    bu alçakların bulunup cezalandırılması gerekir. kimse bu milletin inancına ve insanının kendisine hakaret edememeli.
  • MuratMurat1 sa önce
    Oraya o cümleyi yazan yaratık Allah belanı versin.İnşallah birdahaki cuma gününü göremezsin rabbime hesab veriyor olursun.
  • mustafamustafa1 sa önce
    o yazıyı yazanın soyunun bu memleketin halkından olmadığına her türlü iddiaya girerim. içimizde soyu bozuk çok var.
  • AustAust1 sa önce
    Rahatlığına bakılırsa it yurt dışı ikametli olabilir. Minicik bir ada ülkesi ingiltere, müslümanların arasına saldığı bir kaç yüz Lawrence'le büyük bir cihan imparatorluğunu paramparça edebiliyor, düzinelerceülkeyi kolonize edebiliyor ama devletimiz himaye bekleyen, verilecek her vazifeye hazır yurt dışındaki milyonlarca vatandaşını bir amaç etrafında ne devletlere nüfuzda ne ekşi sözlükte öten benzer itleri eliminede organize ve isti'mal edemiyor
  • AHMETAHMET1 sa önce
    bu türden yazıları yazanların bulunup nefret suçu, insanların dini duygularına hakaret etmek ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından yargılanması gerekir. bu nasıl bir alçaklıktır. CUMHURİYET SAVCILARI! bu sizin için kolay bir iş!
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    AHLAKSIZ KATİLLER..DÜNYANIN HER YERİNDE MÜSLÜMAN KANINDAN BESLENEN VAMPİRLER.DÖKTÜĞÜNÜZ HER DAMLA MÜSLÜMAN KANI SİZİ BOĞACAK.ÇOK AZ KALDI İNŞALLAH.
  • TayfunTayfun1 sa önce
    Bu istense bulunur ip adresi üzerinden.C.baskanina hakaret olunca donuna kadar bulan adalet ve istihbarat bu imansiz pi*i bulmazsa yerin dibine batsin.

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