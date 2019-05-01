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Yeni Zelanda medyası, teröristin görüntüsünü mozaikleyebilecek

Yeni Zelanda'daki ana akım medyanın imza attığı protokolden:- "(Christchurch teröristinin) Beyaz ırkın üstünlüğü ideolojisini destekleyen, herhangi bir mesaj, görüntü, sembol veya sinyali (el işaretleri de dahil olmak üzere) yayınlamayacak veya paylaşmayacağız. Bu tür işaretlerin, görüntüye girmesinin zorunlu olduğu anlarda ise söz konusu kısımlar mozaiklenerek yayına verilecek"

01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:33
Yeni Zelanda medyası, teröristin görüntüsünü mozaikleyebilecek

MELBOURNE (AA) –Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camide 50 kişiyi katleden ve 50 kişiyi yaralayan teröristin, yargılanması sırasında "beyaz ırkın üstünlüğünü savunan" ifadeleri ana akım medya tarafından sınırlanacak, el işaretleri de dahil aynı minvaldeki görüntüleri ise mozaiklenerek servis edilecek.

Ülkenin önde gelen medya kuruluşları, Christchurch teröristinin duruşmalarda "beyaz ırkın üstünlüğünü veya terörist ideolojiyi savunan ifadelerini sınırlamayı’" kabul eden protokole imza attı.

Radyo Yeni Zelanda, Stuff, Mediaworks, TVNZ ve NZME editörleri tarafından imzalanan protokolde, "Gruplar ve bireysel editörler olarak, yayınlarımızın, yaklaşan duruşmayı geniş ve sorumlu bir şekilde kapsamasını taahhüt ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Üzerinde uzlaşılan ve 7 maddeden oluşan protokolün ilk maddesinde, teröristin, duruşmayı, "beyaz ırkın üstünlüğünü veya terörist görüşlerini" yaymak için platform olarak kullanabileceği hatırlatılarak, bu tür görüşlere yayın sınırlaması getirileceği belirtildi.

- Terörist gerekirse mozaiklenecek

Protokolde, sınırlamanın, teröristin daha önce yayımladığı manifestoyu da kapsayacağına dikkat çekilerek, "Beyaz ırkın üstünlüğü ideolojisini destekleyen, herhangi bir mesaj, görüntü, sembol veya sinyali (el işaretleri de dahil olmak üzere) yayınlamayacak veya paylaşmayacağız. Bu tür işaretlerin, görüntüye girmesinin zorunlu olduğu anlarda ise söz konusu kısımlar mozaiklenerek yayına verilecek." hükmü yer aldı.

Medya kurumlarının duruşmalara en tecrübeli gazetecilerini göndermesi konusunda da mutabık kalan editörler, protokolün süresiz olarak yürüklükte kalacağını ancak tüm tarafların bir araya gelmesiyle yenilenebileceğini belirtti.

- Saldırılar

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019 'da Cuma namazı esnasında düzenlenen terör saldırasında aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Saldırı sırasındaki görüntüleri sosyal medyadan canlı yayınlayarak tüm dünyanın tepkisine neden olan Avustralyalı terörist Brenton Harrison Tarrant, polis tarafından yakalanmıştı.

Yeni Zelanda’nın maksimumum güvenlikli Auckland Hapishanesi'ndeki tek kişilik hücresinde tutulan teröristin, 50 cinayet ve 39 cinayete teşebbüsten 14 Haziran'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.


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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:33
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