Yeni Zelanda kurbanlarının arasında Filistinliler de var Filistin Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda’da dün gerçekleştirilen terör saldırısı kurbanlarının arasında Filistinlilerin de bulunduğunu duyurdu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda’da dün gerçekleştirilen terör saldırısı kurbanlarının arasında Filistinlilerin de bulunduğunu duyurdu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yeni Zelanda’da dün gerçekleştirilen terör saldırısında 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği 6 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, 2 Filistinlinin akıbetinin de bilinmediği aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin Abdul Fattah Qasim al-Dukka, Ali al-Madani, Atta Mohammed Alian, ve Amjad Hamid olduğu bildirilen açıklamada Waseem Daraghmeh, Eileen Daraghmeh, Basil Asaad, Shehadeh Al-Senawi, Mohammad Alian ve Khaled Hijjawi’nin de yaralandığı belirtildi.

Osama Abu Kwik ve Kamel Darwish’ten işte haber alınamadığı öğrenildi.

Filistin Büyükelçiliği’nin Yeni Zelandalı yetkililerle iletişimde olduğunu vurgulanan açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı mesajı gönderildi.

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