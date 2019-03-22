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Yeni Zelanda kurbanları için Hristiyan, Yahudi ve Müslümanlardan ortak tören

Yeni Zelanda’daki terör saldırısında hayatını kaybedenler, Almanya’nın Manheim kentinde Hristiyan, Yahudi ve Müslümanlar tarafından ortak törenle anıldı.

22 Mart 2019 Cuma 16:12
Yeni Zelanda kurbanları için Hristiyan, Yahudi ve Müslümanlardan ortak tören

Yeni Zelanda’daki terör saldırısında hayatını kaybedenler, Almanya’nın Manheim kentinde Hristiyan, Yahudi ve Müslümanlar tarafından ortak törenle anıldı.


Geçtiğimiz hafta Yeni Zelanda’da cuma namazında gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden 51 Müslüman için Almanya’nın Mannheim şehrinde ortak anma programı düzenlendi. Mannheim şehir merkezinde bulunan Evangelik Konkordien Kilisesi’nde organize edilen etkinlikte, Hristiyan, Yahudi ve Müslümanlar bir araya gelerek terörü kınadı ve terörün dini, dili ve ırkı olmadığını bir kez daha vurguladı. Çok sayıda Müslümanın da yer aldığı anma programında Hristiyan Katolik ve Evangelik papazları, Yahudi Hahambaşı ve Mannheim DİTİB Yavuz Sultan Selim Camii din görevlisi Salih Sarı da katıldı.


Yeni Zelanda’da meydana gelen terör saldırısının insanların korkmadan birbirleriyle daha da yakınlaştırması gerektiğini dile getiren konuşmalar yapıldı. Allah’ının tek olduğunun vurgulandığı konuşmalarda; teröristlerin arzu ettiği gibi karşı kin ve nefret duymaktan ziyade hoşgörü içerisinde birlik ve beraberliğe, sıkı kenetlenmeye daha çok ihtiyaç olduğu ifade edildi.


Anma programında Mannheim Yavuz Sultan Selim Camii din görevlisi Salih Sarı tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından Yeni Zelanda’da hayatını kaybeden Müslümanların saldırı esnasında yaşadıkları dile getirilerek isimleri okundu. Her isim için temsili bir gül kilisedeki merdivenlere bırakıldı.


Mannheim Enstitüsü Müdürü ve aynı zamanda Mannheim’daki Cami Dernekleri Sözcüsü Talat Kamran, "Bugün çok önemli bir toplantı yapıyoruz. Kilise, Yahudi havrası, cami ve belediye ile birlikte bu programı gerçekleştiriyoruz. Yeni Zelanda’da yapılan korkunç terör olayı ile ilgili olarak bir tavır almak istiyoruz. Bu tavrımız da barış duası ile olacak. Üç semavi dine mensup insanlar burada biraya gelip, beraber dua okudular. Bu tür olayların bir daha olmaması temennisinde bulundular. Allah’tan en büyük dileğimiz bu tür terör olayların hiçbir yerde hiçbir şekilde olmaması. İnşallah bu konuda çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.


Mannheim DİTİB Yavuz Sultan Selim Camii din görevlisi Salih Sarı ise, Mannheim’da üç dinin temsilcileri olarak bir araya gelerek Yeni Zelanda’daki menfur saldırıyı kınadıklarını ifade ederek, hiçbir dinde anarşinin ve terörün yeri olmadığını vurguladıklarını kaydetti. Sarı, "Burada terörü lanetleyerek şehit olan Müslümanlar için dua edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:12
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