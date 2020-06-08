Yeni Zelanda koronavirüse karşı zafer ilan etti

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19 önlemleri sayesinde ülkedeki salgının sona erdiğini duyuran Ardern ülkedeki bütün yasakların kaldırılacağını açıkladı. Ardern, "Ülkedeki alarm durumunu bu geceden itibaren birinci seviyeye çekiyoruz. Kamusal etkinlikler ya da özel etkinlikler bir kısıtlama olmadan devam edebilir ve hiçbir engel ve yasak olmadan perakende ve hizmet sektörleri çalışmalarına devam edebilir. Bütün toplu taşıma araçları çalışmaya devam edecek" dedi.

Ardern, Kovid-19'a yakalanan tüm hastaların iyileştiğini ve aktif vaka kalmadığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ashley Bloomfield ise sınırların bir süre daha kapalı kalacağını açıkladı. Bloomfield, "Bu hafta sınırdan geçerek ülkeye giriş yapacak herkes iki haftalık süreç içerisinde iki kez test edilecek. Ayrıca sınırda ya da sınıra yakın bölgede çalışanlar da test edilecek" ifadesini kullandı.