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Yeni Zelanda katliamcısı duruşmayı sırıtarak izledi

Yeni Zelanda’nın Christchurch 51 kişiyi katleden ve 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant’ın duruşması Mayıs 2020’ye ertelenirken, sanığın duruşmada hiç konuşmadığı ve ara sıra gülümsediği gözlendi.

14 Haziran 2019 Cuma 15:55
Yeni Zelanda katliamcısı duruşmayı sırıtarak izledi

Yeni Zelanda’nın Christchurch 51 kişiyi katleden ve 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant’ın duruşması Mayıs 2020’ye ertelenirken, sanığın duruşmada hiç konuşmadığı ve ara sıra gülümsediği gözlendi.


Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki El-Nur ve Linwood camilerine 15 Mart’ta terör saldırısı düzenleyen ve 51 kişiyi öldürüp 49 kişiyi yaralayan Brenton Tarrant, hakim karşısına çıktı. Brenton Tarrant, yazılı ifadesinde suçsuz olduğunu ileri sürerken duruşma esnasında hiç konuşmadı. Hakim Cameron Mander, Tarrant’ın 4 Mayıs 2020’de yeniden mahkemeye çıkmasına hükmetti.


Mahkemeye, Auckland şehrindeki Paremoremo Hapishanesinden video bağlantısıyla katılan Tarrant’ın zaman zaman sırıttığı görüldü. Uzmanların Tarrant’ın akıl sağlığının yerinde olduğunu tespit ettiğini ifade eden hakim Cameron Mander, “Tarrant’ın zihinsel sağlık kontrolü tamamlanmıştır. Sanığın savunma yapma, avukatlarına bilgi verme ve mahkemeye yanıt verme konusunda herhangi bir sorunu yoktur” dedi.


Savcılık, Yeni Zelanda Kraliyet Hukuk Ofisi ve Christchurch Kraliyet Avukatlar Bürosunun aldığı ortak karar uyarınca, Tarrant’ın 51 cinayet ve 40 cinayete teşebbüsün yanı sıra terör eyleminden de yargılanmasını talep etti.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:55
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