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Yeni Zelanda ile Bangladeş arasındaki kriket maçı iptal edildi

Yeni Zelanda ile Bangladeş arasında gerçekleştirilecek kriket maçı iptal edil.

15 Mart 2019 Cuma 11:46
Yeni Zelanda ile Bangladeş arasındaki kriket maçı iptal edildi

Yeni Zelanda ile Bangladeş arasında gerçekleştirilecek kriket maçı iptal edil. Bangladeş kriket takımı oyuncularının da saldırının gerçekleştirildiği caminin yakınında olduğu belirtildi.


Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde Cumartesi günü yapılacak olan uluslararası kriket maçı, Bangladeş ve Yeni Zelanda’nın ortak kararıyla iptal edildi. Her iki takımın da derinden etkilendiği belirtilen saldırı sırasında, Cuma Namazı için Al Nur Camii’ne giden Bangladeş Kriket Milli Takımı oyuncularının otobüste oldukları belirtildi. Oyuncular, otobüsün yanaştığı esnada camiden gelen silah seslerini duyduklarını belirtti.


Yeni Zelanda Kriket Kulübü Yöneticisi David White, “Meslektaşlarımla konuştum. Şu anda kriket oynamanın uygun olmadığını kabul ediyoruz. Her iki takımda derinden etkilendi. Şok olduk ve dehşete düştük” ifadelerini kullandı.


Otobüsteki tüm oyuncuların ve personelin güvende olduğu ve otellerine geri döndüğü belirtildi.


Yeni Zelanda polisi terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısını 49 olarak açıkladı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:46
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