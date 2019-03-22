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Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı İstanbul'a geldi

Geçen hafta Yeni Zelanda'da yaşanan ve 50 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırıları sonrası Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, İstanbul'a geldi. Peters, bugün İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Dışişleri Bakanları düzeyinde yapacağı toplantıya katılacak.

22 Mart 2019 Cuma 07:14
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı İstanbul'a geldi

THY'nin Jakarta-İstanbul seferini yapan tarifeli seferiyle saat 05.30 sıralarında İstanbul'a gelen Dışişleri Bakanı Winston Peters, Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda Yeni Zelanda'nın AnkaraBüyükelçisi Wendy Jane Hinton tarafından karşılandı. Peters burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak ziyareti hakkında bilgi verdi. 

Aynı uçakta geldiler

Aynı uçakta Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı'nın yanı sıra Endonezya'nın Dışişleri Bakanı Retno Marsudi de İstanbul'a geldi. İki bakan da kısa aralıklarla VIP Salonu'ndan ayrıldı.

Öte yandan, bugün İstanbul'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında İİT Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı düzenlenecek. Yeni Zelanda'da geçen hafta Cuma günü iki camiye yönelik terörist saldırı ve Müslümanlara karşı nefret ve tahammülsüzlükle mücadele konusunda yapılacak İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi uluslararası kuruluşlardan temsilciler de davet edilmişti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 07:13
  1. İstanbul
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  3. saldırı
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