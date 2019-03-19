Yeni Zelanda canisi Tokat’ta Kazıklı Voyvoda’nın kaldığı zindanı ziyaret etmiş

Yeni Zelenda’da 2 camiye düzenlediği terör saldırısıyla 50 Müslüman’ı şehit eden Brenton Tarrant’ın Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin ilkinde Tokat’ta da kaldığı bilgisine ulaşıldı.

Yeni Zelenda’da düzenlenen ırkçı terör saldırısının faili Brenton Tarrant’ın, 2016 yılında Türkiye’yi iki kez ziyaret ettiği öğrenilmiş ve ziyaret noktalarının neresi olduğu konusunda araştırma yapılmaya başlanmıştı. 17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül - 25 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen bu 2 ziyaretin sonuncusunda zanlının Tokat’a geldiği öğrenildi. Tokat’ta şehir merkezinde bulunan bir otelin 403 numaralı odasında kaldığı öğrenilen teröristin kaldığı otelde ve odasında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından inceleme yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Tarrant’ın Tokat ziyaretinde Eflak Prensi Voyvoda 3’üncü Vlad’ın Fatih Sultan Mehmed Han’ın emri ile 4 yıl boyunca esir tutulduğu ve sürgün hayatı yaşadığı Tokat Kalesi’ni ziyaret ettiği öğrenildi.