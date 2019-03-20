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Yeni Zelanda cami saldırısının kurbanları defnedilmeye başlandı

Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde 50 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırılarının ardından ilk defin işlemi gerçekleştirildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:35
Yeni Zelanda cami saldırısının kurbanları defnedilmeye başlandı

Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde 50 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırılarının ardından ilk defin işlemi gerçekleştirildi. Saldırıda hayatlarını kaybeden Suriyeli baba ve oğlu cenaze töreninin ardından defnedildi.


Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 44 yaşındaki Suriyeli mülteci baba ve 15 yaşındaki oğlunun cenaze törenleri Linwood İslam Merkezi yakınlarındaki bir mezarlıkta gerçekleştirildi. Yüzlerce Müslüman Christchurch’teki Linwood İslam Merkezi yakınlarındaki mezarlıkta toplanarak dua etti.



"Böyle karşınızda durmamalıydım, yanınızda yatmalıydım"


El-Nur Camii’nde öldürülen Khaled Mustafa geçtiğimiz yıl Yeni Zelanda’ya ailesiyle birlikte mülteci olarak gelmişti. Khaled’in saldırıda yaralanan diğer oğlu 13 yaşındaki Zaid cenazeye tekerlekli sandalye ile katıldı. Zaid’in cenazede, "Böyle karşınızda durmamalıydım, yanınızda yatmalıydım" dediği öğrenildi.


Defin işlemleri cesetleri tanımlama süreci yüzünden ertelenmişti. Bugün daha fazla defin işlemlerini yapılacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:35
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