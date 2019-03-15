Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern "Saldırıda 20’si ağır 48 kişi yaralandı. Tarihte benzeri görülmemiş bir saldırı ile karşı karşıyayız. Bu tarz ideolojilerin yeri değil burası. Yeni Zelanda’nın profili bu olay sonrasında hiçbir zaman değişmeyecektir"
IHAAW093544-ASA/15-03-2019- Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern "Saldırıda 20’si ağır 48 kişi yaralandı.15 Mart 2019 Cuma 09:40
IHAAW093544-ASA/15-03-2019- Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern "Saldırıda 20’si ağır 48 kişi yaralandı. Tarihte benzeri görülmemiş bir saldırı ile karşı karşıyayız. Bu tarz ideolojilerin yeri değil burası. Yeni Zelanda’nın profili bu olay sonrasında hiçbir zaman değişmeyecektir" dedi.15.03.2019 09:35:44TSINNNN
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