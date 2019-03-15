Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, “Biri kadın 4 kişi yakalandı. Yeni Zelanda barışçıl bir toplum. Bu saldırı millet olarak kimliğimizi yansıtmamaktadır. Birçok Yeni Zelandalı bu olay sonrası şoka uğradı. Kesinlikle kimliğimizi yansıtmayan bir olaydır IHAAW094631-ASA/15-03-2019- Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, “Biri kadın 4 kişi yakalandı.

IHAAW094631-ASA/15-03-2019- Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, “Biri kadın 4 kişi yakalandı. Yeni Zelanda barışçıl bir toplum. Bu saldırı millet olarak kimliğimizi yansıtmamaktadır. Birçok Yeni Zelandalı bu olay sonrası şoka uğradı. Kesinlikle kimliğimizi yansıtmayan bir olaydır. Acil durum ilan edilmiş durumda. Failleri şiddetle kınıyor, lanetliyorum” dedi.15.03.2019 09:46:31TSINNNN

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