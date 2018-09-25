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Yeni Zelanda Başbakanı, Birleşmiş Milletler zirvesine bebeğiyle geldi

Yaz başında anne olan Ardern, Genel Kurul'daki Nelson Mandela Barış Zirvesi'ne üç aylık kızı Neve ile katıldı.

25 Eylül 2018 Salı 09:20
Yeni Zelanda Başbakanı, Birleşmiş Milletler zirvesine bebeğiyle geldi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ABD'nin New  York kentinde 73. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerine bebeğiyle geldi.

Yeni Zelanda Herald'da yer alan habere göre, Başbakan Ardern, Nelson Mandela Barış Zirvesi'nin yapıldığı BM Genel Kurulu'na üç aylık kızı Neve Te Aroha ve partneri Clarke Gayford ile geldi.

Eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun ardından görev başındayken doğum yapan ikinci ülke lideri olan Ardern'in, bebeği Neve'yi kucaklayıp öperek  yakından ilgilenmesi görüntü ve fotoğraflara yansıdı.

Neve'nin kimliği paylaşıldı

Twitter kullanıcılarının Neve'ye verilen BM kimliğini merak ettiğini belirten Clarke Gayford, kişisel hesabından "Yeni Zelanda'nın İlk Bebeği" yazılı  BM'nin verdiği tanıtım kartını paylaştı.

Gayford paylaşımın devamında, "Keşke BM'deki bir salonda bebeğin  bezinin değiştirildiği sırada odaya giren Japon delegasyonunun şaşıp kalan yüz  ifadelerini kaydedebilseydim. 21. doğum gününde büyük sürpriz olurdu"  ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'da ana muhalefette bulunan İşçi Partisindeki oy kayıpları sonrasında göreve gelen 38 yaşındaki Jacinda Ardern, üç ay sonra yapılan genel  seçimlerden partisini birinci çıkartarak 26 Ekim 2017'de ülkenin 40. Başbakanı olmuştu. Başbakan olmasından yaklaşık sekiz ay sonra 21 Haziran'da doğum yapan ve altı haftalık izne ayrılan Ardern, Ağustos ayı başında görevine dönmüştü.

Başbakan Ardern'in, 27 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya da bebeğiyle gelmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 09:20
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