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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den saygı duruşu duyurusu

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch’te iki camiye yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için Cuma günü 2 dakikalık saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:29
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den saygı duruşu duyurusu

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch’te iki camiye yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için Cuma günü 2 dakikalık saygı duruşu yapılacağını açıkladı.


Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Chrishchurch şehrinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, cami saldırılarında hayatlarını kaybeden Müslümanları anmak için Cuma günü 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Ardern, "Birçok kişinin, özellikle Cuma günü camilerine geri dönen Müslüman topluma destek gösterme arzusunda olduğunu biliyorum. Ayrıca, Yeni Zelandalılar arasında terör saldırısının üzerinden geçen bir haftayı anmak isteyenler olduğunu da biliyorum. Bu yüzden Cuma günü 2 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecek. Saygı duruşu ile birlikte ezan TVNZ kanalı ve Radyo NZ’de canlı olarak yayınlanacak" dedi.


Başbakan, saygı duruşu ve ezanın hangi saatlerde yayınlanacağının yakında duyurulacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:29
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