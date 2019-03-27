Yeni Zelanda Başbakanı Ardern neden başörtüsü taktığını açıkladı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch şehrinde gerçekleştirilen saldırıdan sonra yakınlarını kaybeden ailelerle görüşmeye gittiğinde başörtü takmasının Müslüman kadınlara güven verdiğini söyledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine gerçekleştirdiği ziyarette neden başörtüsü taktığını açıkladı. Başörtüsü takma konusunda çok da fazla düşünmediğini söyleyen Ardern, "Benim için yapılması gereken en uygun şey olduğu açıktı" dedi. Başörtü takmasının insanlara güven verdiğini söyleyen Ardern, "Bir an aklıma Müslüman kadınların güvende hissetmedikleri geldi. Başörtüsü takarak onlara inançlarını yerine getirmeye devam etmeleri yönünde bir güvence verebildiysem memnunum" dedi.

Kendini nasıl hissettiği hakkında sorulan soruya, “Çok üzgünüm” diyerek cevap veren Ardern, kendini olanlardan ötürü çok üzgün hissettiğini, ailelerle görüşmeye gittiğinde çok duygusal anlar yaşadığını söyledi. Ardern, “Şu anda hayatını kaybedenlerin aileleri için neler yapılması gerektiğine odaklanmış durumdayım. Kendini düşünmek bencillik olur. Ailem ve komşularım yardımcı oluyor. Şu anda endişelenilecek en son insanım. Benim görevim herkesin güvenliğini sağlamak” dedi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde iki camiye 15 Mart’ta terör saldırısı gerçekleştirilmiş, saldırıda 50 kişi hayatını kaybetmişti. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern saldırıların ardından parlamentodaki ilk oturuma"selamünaleyküm" diyerek başlamıştı. Ardern’in anma törenindeki konuşmasına Hz. Muhammed’in hadisiyle başlaması da dikkat çekmişti. Ardern hayatını kaybedenlerin aileleriyle gerçekleştirdiği görüşmeye siyah bir başörtüsü ile gitmişti.