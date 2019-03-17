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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: "Cami saldırısında ölenler Çarşamba günü ailelerine teslim edilecek”

Yeni Zelanda’da cami saldırısı konusunda bir basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Pazartesi günü yapılacak Bakanlar toplantısında silah politikası dahil bazı konuların görüşüleceğini söyledi.

17 Mart 2019 Pazar 11:01
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: "Cami saldırısında ölenler Çarşamba günü ailelerine teslim edilecek”

Yeni Zelanda’da cami saldırısı konusunda bir basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Pazartesi günü yapılacak Bakanlar toplantısında silah politikası dahil bazı konuların görüşüleceğini söyledi. Ardern, "Silah kanununda değişiklikler olacak. Parlamento Salı günü cami saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunacak” dedi.


Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, cami saldırısında hayatını kaybeden vatandaşların cesetlerinin Çarşamba gününe kadar ailelerine teslim edileceğini belirterek, Facebook gibi saldırıları canlı yayında veren sosyal medyayla ilgili konulara cevap verileceğini söyledi. Ardern, sosyal medya platformunun Yeni Zelanda’nın ötesinde geniş ulaşım alanları olan bir problem olduğunu da belirtti.


Öte yandan Facebook, 24 saat içinde saldırıyla ilgili bir buçuk milyon video görüntüsünün silindiğini de açıkladı. Facebook ayrıca, grafik içeriği olmayan gözden geçirilen bütün video türlerinin de silindiğini belirtti.


Başbakan Ardern, başbakanlığın silahlı saldırı başlamadan 9 dakika önce zanlıdan doküman aldığını, ancak belgede olayın mahalli gibi herhangi bir detayın bulunmadığını söyledi. Ardren, belgenin 2 dakika içinde güvenlik birimlerine gönderildiğini de kaydetti.


Diğer taraftan yetkililerin El Nur Camii saldırısında hayatını kaybedenlerin kimlik tespitinin kısa zamanda bitirilmesi için çalıştığı da öğrenildi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 11:01
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