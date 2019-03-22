Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters, teröristin, hayatının geri kalan kısmını tek başına bir hücrede geçireceğini belirtti.
22 Mart 2019 Cuma 09:54
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