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Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters: "Dini inanç hürriyetine çok önem veren bir ülkeyiz. Müslümanlara yapılan saldırı hepimize yapılan bir saldırıdır"

22 Mart 2019 Cuma 09:51
Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters: "Dini inanç hürriyetine çok önem veren bir ülkeyiz. Müslümanlara yapılan saldırı hepimize yapılan bir saldırıdır"

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:51
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