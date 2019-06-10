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Yeni Zelanda askerleri Irak ve Afganistan'dan çekilecek

Başbakan Jacinda Ardern, Irak'ta görev yapan askerlerin 12, Afganistan'da görev yapan askerlerin 18 ay içinde geri çekileceğini duyurdu

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:47
Yeni Zelanda askerleri Irak ve Afganistan'dan çekilecek

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Irak ve Afganistan’da görev yapan Yeni Zelanda birliklerinin kademeli olarak 2020 yılında geri çekileceğini açıkladı.

Ardern, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından başbakanlığın resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, Taji Kampı’nda Irak askerlerine eğitim veren Yeni Zelanda askerlerinin 12, Afganistan’da görevli askerlerin ise 18 ay içinde geri çekileceğini duyurdu.

Avustralya askeri birlikleri ile 2015 yılından bu yana Taji Kampı’nda ortak görev yapan Yeni Zelandalı asker sayısının Temmuz ayında 75’e, Ocak 2020’de 45’e düşürüleceğini hatırlatan Ardern, Haziran 2020’de ise askerlerin tamamen geri çekileceğini açıkladı.

Ardern, Afganistan’daki Yeni Zelanda birliklerinin ise son görev tarihinin 31 Aralık 2020 olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 4 yıl boyunca DEAŞ’a karşı mücadelede 44 binden fazla Irak askerinin eğitimine katkıda bulunduklarının altını çizen Başbakan Ardern, "Bakanlar Kurulu, Yeni Zelanda Savunma Gücü ve Barışı Koruma Misyonu hakkında birkaç karar almıştır. Afganistan’daki görev süresi 31 Aralık 2020’ye kadar 18 ay boyunca devam edecek. Ayrıca 2020’de Irak’taki eğitim misyonumuzu tamamlayacağımızı da duyuruyorum." ifadelerini kulandı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:47
  1. Irak ve Afganistan
  2. Yeni Zelanda

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