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Yeni yılın coşkusu Bonus'la katlanarak artıyor

Bonus sahipleri yılbaşı alışverişlerinden 75 TL'ye kadar bonus kazanırken, American Express Card sahiplerine 70 bin Membership Rewards puan hediye ediliyor

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:22
Yeni yılın coşkusu Bonus'la katlanarak artıyor

İSTANBUL (AA) - Garanti Ödeme Sistemleri, yeni yıl dolayısıyla kredi kartı müşterilerine fırsatlar sunuyor.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2018'e kadar harcamalarını Garanti’nin kredi kartlarıyla yapanlar bol bol bonus ve Membership Rewards (MR) puan kazanıyor.

Yılbaşına özel kampanya kapsamında Bonus sahipleri, 31 Aralık 2018'e kadar Bonus üye iş yerlerinden market, akaryakıt, giyim ve kozmetik sektörlerinde tek seferde yapacakları 125 TL ve üzeri ilk harcamaya 10 TL, üçüncü harcamaya 20 TL, altıncı harcamaya 45 TL olmak üzere toplam 75 TL'ye varan bonus kazanıyor. Kart sahipleri, ilk harcamadan önce "KAZAN" yazıp 3340’a SMS atarak veya BonusFlaş uygulamasından "Hemen Katıl" butonuna tıklayarak kampanyaya katılabiliyor.

American Express Card sahiplerine ise 31 Aralık'a kadar geçerli olacak kampanyada, giyim, market, kozmetik ve aksesuar sektörlerinde yapacakları 250 TL ve üzeri ilk harcamalarına 10 bin MR puan, ikinciye 15 bin MR puan, üçüncüye 20 bin MR puan, dördüncüye 2 bin MR puan toplamda 70 bin MR puan hediye ediliyor. Kampanyaya katılmak isteyenlerin ilk harcamadan önce "YENİYIL" yazıp yurt içinden 3340’a, yurt dışından "+905327523340" numaralı telefona SMS göndermeleri veya BonusFlaş’tan "Hemen Katıl" butonuna tıklamaları yeterli oluyor.


- Bonus fırsatları ticari kartlarda da devam ediyor


Garanti’nin yılbaşına özel fırsatlarından ticari kredi kartı sahipleri de faydalanıyor. Bonus Business, Easy ve Bonus Business American ticari kart sahipleri de 31 Aralık’a kadar tek seferde yapacakları her 500 TL ve üzeri market, gıda ve elektronik harcamalarında 25 TL, toplamda 100 TL, BonusFlaş’a özel 30 TL, toplamda 120 TL bonus kazanıyor. Kart sahipleri kampanyaya "TICARI" yazıp 3340’a göndererek ya da BonusFlaş’tan "Hemen Katıl" butonuna tıklayarak katılabiliyor.

Ticari kart sahipleri, aynı zamanda 60 TL’ye varan akaryakıt indirimi de kazanıyor. 31 Aralık'a kadar Bonus Business, Easy, Bonus Business American Express kart sahipleri, 300 TL üzeri akaryakıt harcamalarına 30 TL, toplamda 60 TL’lik indirim kazanıyor. Kampanyaya katılmak için yine ilk harcamadan önce "TKYAKIT" yazarak 3340'a SMS gönderilmesi veya BonusFlaş’tan "Hemen Katıl" butonunun tıklanması gerekiyor.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:22
  1. Garanti Bankası

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