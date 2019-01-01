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Yeni yılı görevlerinin başında karşıladılar

Muğla'da görevli polis, sağlık ve itfaiye çalışanları yeni yıla görevlerinin başında girdi - Muğla Valisi Esengül Civelek, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ile uygulama noktalarında incelemelerde bulundu

01 Ocak 2019 Salı 00:43
Yeni yılı görevlerinin başında karşıladılar

MUĞLA (AA) - Muğla'da görevli polis, itfaiye ve sağlık çalışanları yeni yıla görevlerinin başında girdi.

İl genelinde güvenlik önlemlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok sayıda noktada binin üzerinde personelle görev yaptı.

Uygulama noktalarında denetimleri sıklaştıran ekipler, araçları durdurarak arama yaptı, birçok kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi.

Muğla Valisi Esengül Civelek de vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için alınan tedbirleri yerinde incelemek üzere polis ve jandarma yol kontrol uygulama noktalarında denetlemede bulundu.

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya’nın da eşlik ettiği denetlemeler sırasında, Vali Civelek güvenlik görevlilerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Muğla-Aydın ve Muğla Denizli güzergahlarında yol kontrol uygulama noktalarını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Vali Civelek ve beraberindekiler görevi başındaki güvenlik görevlileriyle seyahat eden vatandaşların yeni yıllarını kutladı.

Güvenlik güçlerinin mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini büyük bir fedakarlıkla yürüttüklerini ifade eden Civelek, yeni yılın ülkemiz, milletimiz için barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 00:43
  1. Muğla
  2. MuğlaValisi Esengül Civelek
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