0553 313 94 23

Yeni yıla nöbet başında girdiler

Kentin asayişini sağlayan polisler, muhtemel bir yangına müdahale etmek için bekleyen itfaiyeciler, kaza ve hastalık gibi sağlık sorunu yaşayanları hayatta tutabilmek amacıyla saniyelerle yarışan 112 Acil Servis ekipleri, yeni yıla ailelerinden yanında değil, görevlerinin başında girdi

01 Ocak 2019 Salı 00:18
Yeni yıla nöbet başında girdiler

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde şehrin asayişini sağlayan polisler, muhtemel bir yangına müdahale etmek için bekleyen itfaiyeciler, kaza ve hastalık gibi sağlık sorunu yaşayanları hayatta tutabilmek amacıyla saniyelerle yarışan 112 Acil Servis ekipleri, yeni yıla görevlerinin başında girdi.

AA ekibi, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık Komuta Merkezi'ndeki, yoğun mesai arasındaki yeni yıl kutlamalarını görüntüledi.

Nöbetlerinin başında 2019'u karşılayan fedakar çalışanlar mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yıl diledi.

-"Görev kutsaldır"

İtfaiye Çavuşu Ayhan Dağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır mesleğini severek yaptığını söyledi.

Yıllardır birçok yılbaşı ve bayramlarda nöbet tuttuğunu belirten Dağcı, 24 saat esasına dayalı olarak vatandaşlara hizmet verdiklerini ifade etti.

"Yılbaşında ailemin yanında değil, nöbetimin başındayım" diyen Dağcı, "Herkes yılbaşı kutlar biz ise nöbetimize devam ederiz. Görev bizim için kutsaldır. Bizim için önce can güvenliği gelir. Kırklareli halkının canı, malı yani sadece insan hayatı olmayabilir, hayvan da olabilir, güvercin de olabilir, köpek olabilir her türlü canlı bizim için kutsaldır. Her türlü biz hayvanlara insanlara yardım etmekle mükellefiz, bizim görevimiz bu şekildedir." dedi.

Ambulans şoförü Zafer Gözmen ise bayramlarda ve yılbaşında da başta olmak üzere her zaman görevini layıkıyla yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Bu yılbaşında da nöbetin kendisine denk geldiğini anlatan Gözmen, "İşimizin başında olmaktan her daim gurur duyuyoruz. Seviyorum bu işi. Hastalarımıza hizmet vermekten onur ve gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Acil tıp teknisyeni Ayşe Kürekçi de yılbaşının diğer günlerden bir farkı olmadan nöbetine devam ettiğini anlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 00:18
  1. Görev
  2. mesai
  3. nöbet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Akın, yeni yıla nöbette çalışanlarla girdi
    1. Vali Akın, yeni yıla nöbette..
    2. Denizli'de araçtan ateş açıldı, 1..
    3. TBMM Başkanı Yıldırım, polisin yeni..
    4. Yeni yılı denizde karşıladılar
    5. Kırklareli'nde yeni yıl sevinci
    6. Yeni yıla nöbet başında girdiler
    7. Mekke'nin fethinin 1388. yıl dönümü
    8. Edirne'de yeni yıl coşkusu
    9. "İmar Barışı"nda süre uzatımı Resmi..
    10. Yeni yılı görevlerinin başında..
    11. İstanbul'da yılbaşı kutlamaları
    12. Yeni yıla elleri tetikte girdiler
    13. Sayın abonelerimiz, Yeni yılınızı..
    14. GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ocak 2019
    15. Mekke'nin Fethi tüm yurtta kutlandı
    16. Yeni yıla çalışarak girdiler
    17. Azerbaycan 2019'a coşkuyla girdi
    18. Çankırı'da yılbaşı
    19. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    20. Başkentte yolcu minibüsü ile otomobil..
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    CHP liderinden yeni yöntemler... Kılıçdaroğlu ile huzura doğru!
    CHP liderinden yeni yöntemler... Kılıçdaroğlu ile huzura doğru!
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    AK Parti Ordu ilçe belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Ordu ilçe belediye başkan adayları 2019