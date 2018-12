Yeni yıla nöbet başında girdiler

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde şehrin asayişini sağlayan polisler, muhtemel bir yangına müdahale etmek için bekleyen itfaiyeciler, kaza ve hastalık gibi sağlık sorunu yaşayanları hayatta tutabilmek amacıyla saniyelerle yarışan 112 Acil Servis ekipleri, yeni yıla görevlerinin başında girdi.

AA ekibi, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık Komuta Merkezi'ndeki, yoğun mesai arasındaki yeni yıl kutlamalarını görüntüledi.

Nöbetlerinin başında 2019'u karşılayan fedakar çalışanlar mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yıl diledi.

-"Görev kutsaldır"

İtfaiye Çavuşu Ayhan Dağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır mesleğini severek yaptığını söyledi.

Yıllardır birçok yılbaşı ve bayramlarda nöbet tuttuğunu belirten Dağcı, 24 saat esasına dayalı olarak vatandaşlara hizmet verdiklerini ifade etti.

"Yılbaşında ailemin yanında değil, nöbetimin başındayım" diyen Dağcı, "Herkes yılbaşı kutlar biz ise nöbetimize devam ederiz. Görev bizim için kutsaldır. Bizim için önce can güvenliği gelir. Kırklareli halkının canı, malı yani sadece insan hayatı olmayabilir, hayvan da olabilir, güvercin de olabilir, köpek olabilir her türlü canlı bizim için kutsaldır. Her türlü biz hayvanlara insanlara yardım etmekle mükellefiz, bizim görevimiz bu şekildedir." dedi.

Ambulans şoförü Zafer Gözmen ise bayramlarda ve yılbaşında da başta olmak üzere her zaman görevini layıkıyla yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Bu yılbaşında da nöbetin kendisine denk geldiğini anlatan Gözmen, "İşimizin başında olmaktan her daim gurur duyuyoruz. Seviyorum bu işi. Hastalarımıza hizmet vermekten onur ve gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Acil tıp teknisyeni Ayşe Kürekçi de yılbaşının diğer günlerden bir farkı olmadan nöbetine devam ettiğini anlattı.