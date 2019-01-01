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Yeni yıla "masalsı yolculuk" yaparak girdiler

Doğu Ekspresi yolcuları 2019'u trende Kayseri'ye gelirken kutlama imkanı buldu- Yolculardan Hatice Kılıç:- "Geze geze, göre göre yılbaşını kutladık"

01 Ocak 2019 Salı 03:23
Yeni yıla "masalsı yolculuk" yaparak girdiler

KAYSERİ (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olan ve "masalsı yolculuk" olarak adlandırılan Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars seferine katılan yolcular yeni yıla trende girdi.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin son iki yılda oldukça rağbet gören Doğu Ekspresi, yıl başında da yolcuların yoğun ilgisiyle seferlerini yaptı. Yaklaşık 25 saatlik yolculukta, güzergahındaki eşsiz manzaralar arasında masalsı yolculuğa çıkartan Doğu Ekspresi'nde yılbaşını kutlayan yolcular eğlenceli anlar yaşadı.

Kompartımandaki pencereleri rengarenk led ışıklarla aydınlatan ve "2019" rakamlarını yazan bazı yolcular seferlerini unutulmaz hale getirdi.

Trenle seyahat eden her yaştan yolcu, yanlarında getirdikleri yiyecekleri birbirleriyle paylaşıp sohbet ederek eğlencenin tadını çıkardı.

- "Unutamayacağımız bir yılbaşı geçirdik"

Yolculardan Serdar Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Ekspresi'ne binmek için Konya'dan geldiğini, arkadaşlarıyla çok eğlendiklerini ve sürekli dans ettiklerini söyledi.

Adana'da yaşayan Çağrı Dağlıoğlu ise dışarıda olmaktansa Doğu Ekspresi'ni tercih ettiğini ve unutamayacakları bir yılbaşı geçirdiklerini belirtti.

Nur Polat, çok heyecanlı ve dolu dolu bir yılbaşı geçirdiklerini anlattı.

Hatice Kılıç ise karlarla kaplı bir manzarayla Anadolu'nun güzelliklerini gördüklerini kaydederek, "Geze geze, göre göre yılbaşını kutladık." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 03:23
  1. Doğu Ekspresi
  2. kayseri
  3. Masalsı yolculuk
  4. Serdar Bircan
  5. TCDD

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