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Yeni yıla elleri tetikte girdiler

Terörle mücadelede Mehmetçik ile omuz omuza veren güvenlik korucuları, yeni yılı nöbette karşıladı- Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir: - "Milletimizin huzurlu bir yıl geçirmesini temenni ediyoruz" -Güvenlik korucusu Mecid Başçı: - "Vatan nöbeti her şeyden daha önemli"

01 Ocak 2019 Salı 00:01
Yeni yıla elleri tetikte girdiler

MARDİN (AA) - Terörle mücadelede Mehmetçiğe büyük destek veren güvenlik korucuları yılbaşında da elleri tetikte nöbet tuttu.

Mardin'de kırsal alanda güvenlik korucuları, yeni yılı alilerinin yerine üs bölgelerinde arkadaşlarıyla nöbet tutarak karşıladı.

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Ömerli ilçesinde Hop Geçidi mevkisinde yeni yıla saatler kala nöbet tutan güvenlik korucularını ziyaret etti.

Burada güvenlik korucuların yeni yılını tebrik eden Kandemir, AA muhabirine, korucuların zorlu şartlara rağmen görevini eksiksiz yerine getirdiğini söyledi.

Korucuların 1986'dan bu yana 2 bin 800'e yakın şehit verdiğini kaydeden Kandemir, Türkiye genelinde 55 bine yakın güvenlik korucusunun görev yaptığını kaydetti.

Vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele ettiklerini vurgulayan Kandemir, "Milletimizin huzurlu bir yıl geçirmesini temenni ediyoruz." dedi.

Güvenlik korucusu Aziz Demirtaş ise yeni yılın huzur getirmesi temennisinde bulunarak, "Askerimiz ve polisimizle hep omuz omuzayız. Milletimizin gözü arkada kalmasın, her zaman görevimizin başındayız." ifadesini kullandı.

Korucu Celalettin Çakas da yeni yıla görevlerinin başında girdiklerini işaret ederek, şunları kaydetti:

"27 yıldır Mehmetçik ile omuz omuza görev yapmaktayım. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Yeni yılda görevimizin başındayız ama her şeyden önce vatanımız geliyor."

Mecid Başçı da yılbaşında vatan nöbetini tutmanın onurunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Vatan nöbeti her şeyden daha önemli. Kanımızın son damlasına kadar terörle mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 00:01
  1. güvenlik korucusu
  2. mardin
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