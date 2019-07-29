Yeni yerleşim yerlerinde asfalt çalışmaları sürüyor Karabük Belediyesine bağlı ekipler sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karabük Belediyesine bağlı ekipler sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

5000 Evler Mahallesi’nde altyapısı tamamlanan yeni yerleşim yerlerinde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Karabük’ün her geçen gün daha da geliştiğini, büyüdüğünü ve yeni yaşam alanları oluşturduklarını ifade eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, ulaşım kalitesini en üst seviyede tutmayı hedefleyerek ve ihtiyaç duyulan tüm çalışmalar yapılarak, yeni yerleşim yerlerinin gelişmesine önem verdiklerini belirtti.

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