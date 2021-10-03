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Gündem Yeni Yaşam'dan Zarakoğlu Mustafa Kemal'i eleştirdi! HDP'ye oy veren Kemalist CHP'liler buna ne diyecek?
Gündem

Yeni Yaşam'dan Zarakoğlu Mustafa Kemal'i eleştirdi! HDP'ye oy veren Kemalist CHP'liler buna ne diyecek?

PKK yandaşı Yeni Yaşam gazetesinden Ragıp Zarakolu, Mustafa Kemal'in Kürtlere yönelik tutumunu yazdı. Zarakolu'nun sözlerinin, HDP ye oy veren Kemalist CHP’liler üzerinde nasıl etki edeceği merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 23:39:00 -
Yeni Yaşam'dan Zarakoğlu Mustafa Kemal'i eleştirdi! HDP'ye oy veren Kemalist CHP'liler buna ne diyecek?

 Yeniakit.com.tr 

PKK yandaşı Yeni Yaşam'ın yazarlarından Ragıp Zarakolu, "Demokrasinin anahtarı: Kürtler" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Türkiye'de "Kürt sorunu" olduğunu iddia eden Zarakolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

"RTE de şimdi,' Kürt Sorunu mu? O ne, sorun morun yok, çözdük onu' diyor. Kılıç atıldığı doğru, 2015 sonbaharından bu yana. Ama sorunun çözüldüğü iddiası çok su götürür!"

Mustafa Kemal'in de "Kürt sorununu" çözme noktasında gerekeni yapmadığını söyleyen Zarakoğlu, HDP'ye oy veren Kemalist CHP'lilere kızdıracak ifadeler kullandı: "M. Kemal de 1925’de 1938’de sorunu çözdüğü düşüncesindeydi. 1971, 1980 Cuntaları da. Demirel, Ecevit, Çiller, Mesut Yılmaz da…"

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