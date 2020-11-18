Koronavirüs yasakları son durum | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde mart ile haziran ayları arasında pek çok önemli tedbir uygulandı. 11 Mayıs, 1 Haziran ve 1 Temmuz’da yeni normalleşme adımları atıldı. Ağustos ayından sonra vakalar artmaya başladı. Son dönemde ise hem vaka hem vefat sayısı arttı. Artan vakalar sebebiyle Bilim Kurulu tavsiye kararlar alındı. Kabine Toplansı’ndan kararlar gözden geçirildi ve birtakım kısıtlamaların uygulanması kararlaştırıldı. Peki, yasaklara yenileri eklenir mi? Türkiye tamamen kapanmaya gider mi?

Yeni yasaklar gelir mi? | Türkiye’de kapanma olur mu?

Salgında ikinci dalgayı yaşayan ülkelerin pek çoğu sokağa çıkma yasakları ve kapanma kararları aldı. Ülkemizde de hafta sonlarıyla ilgili kısıtlamalar getirildi. Vatandaşlar gelecek günlerde yeni kararların çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Konu hakkında Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Ateş Kara, “Şu anda Türkiye'deki görüntü şunu gösteriyor. Bir kişi neredeyse 3 kişiye bulaştırıyor. Eğer bu sayı birin altına indiremezsek rakamlar yukarı gidecektir. Sokağa çıktığınızda herkesin maskesini takması, herkesin aradaki bir metre mesafeyi koruması, lokantada sadece yemek yerken, o da çapraz oturarak. Rakam hala yükselmeye devam ediyorsa burada çok daha sıkı herkesin sürekli evde kaldığı, sadece gıda servisinin yapıldığı bir ortam yaratılır ki. Ama bu kararları hep beraber uygularsak rakam hızla düşer. Bu etkiyi aldığımız kararların etkisini en erken 7 ila 10 gün içinde görmeye başlarız. Toplum olarak yüzde 95 uyumu üzerine çıkmamız lazım ki... Şu anda uyumumuz yüzde 50 ila 60'lar arasında” dedi.