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Yeni yaptığı evine kuşlar yuva yapınca taşınmayı erteledi

Batman’ın Sason ilçesinde kendine iki katlı ev yaparak taşınmak için gün sayan Mesut Çetinbaş, yeni evine kuşların kendisinden önce davranarak yuva yaptığını görünce taşınmayı erteledi.

23 Temmuz 2019 Salı 17:12
Yeni yaptığı evine kuşlar yuva yapınca taşınmayı erteledi

Batman’ın Sason ilçesinde kendine iki katlı ev yaparak taşınmak için gün sayan Mesut Çetinbaş, yeni evine kuşların kendisinden önce davranarak yuva yaptığını görünce taşınmayı erteledi.


İki yıldır inşaatı süren evine girmek için son kontrolleri yapmak için evine girdiğinde kuşların yuvalarıyla karşılaştığını belirten Mesut Çetinbaş, kuşların kendisinden önce davranarak evin oturma salonu ve balkonuna yuva yaptığını söyledi. Çetintaş, kuşları rahatsız etmemek için taşınmayı ertelediğini belirterek, “2 yıl önce inşaatına başladığım iki katlı evimi nihayet bir hafta önce bitirdim. Bu günlerde eve taşınmanın hesaplarını yapıyordum, son kontrolleri yapmak için eve girdiğimde evin oturma salonuna ve balkonuna kuşların benden önce davranarak yuva yaptıklarını gördüm. Yuvalarına baktığımda kuşların yavru çıkarttıklarını görünce yavrularını bırakıp kaçmasınlar diye eve taşınmaktan vazgeçtim. Kuşların yaptığı yuvalardaki yavruların büyüyüp uçmasını bekleyeceğim. Yavrular uçtuktan sonra evime taşınacağım. Yuva bozanın yuvası olmaz” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:12
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