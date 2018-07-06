Kanun Hükmünde Kararname son KHK ile ihraç edilenler listesi Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

15 Temmuz FETÖ darbe girişinin hemen sonrasında 20 Temmuz'da çıkartılan Olağan Üstü Hal (OHAL) 18 Temmuz itibariyle kaldırılacak. Başbakan Yıldırım OHAL kapsamında 6 Temmuz'da son olarak yeni bir KHK çıkartılacağını duyurmuştu. Peki Yeni ve son KHK ile ihraç edilenler listesi yayınlandı mı?

Başbakan Binali Yıldırım’ın işaretini verdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesi son KHK’nin yayınlanacağını duyurmuştu. Son KHK Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı mı?, Son KHK listesine göre ihraç edilenlerin listesinde kimler var?, Yeni ve son KHK ile kaç kişi kamu kurumlarından ihraç edildi?, KHK ihraç listesi TSK, Bakanlıklar listesi açıklandı mı?, Son KHK yayınlandığında detayları sizlerle paylaşacağız. Ankara kulislerine göre son KHK ile 10 bin üzerinde kişi ihraç listesinde yer alacak. OHAL dönemini kapsayan 2 yıl içinde 31 adet Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkartıldı. İhraçların ön planda olduğu KHK'lar ile terörle mücadele noktasında da önemli adımlar atıldı. FETÖ darbe girişiminden sonra 7 kez uzatılan OHAL 18 Temmuz itibariyle sona erecek.

RESMİ GAZETE'DE İHRAÇ EDİLENLERİN LİSTESİ

KHK NEDİR? KGK NE İŞE YARAR? KHK'YI KİM ÇIKARTIR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez. Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağını gösterir. Bakanlar Kurulunun istifası, düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi, belli süre için verilmiş olan yetkinin sona ermesine sebep olmaz. Kanun hükmünde kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından süre bitiminden önce onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir. Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde, Cumhurbaşkanının Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarmasına ilişkin hükümler saklıdır.

KHK’LERLE 110 BİN 778 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, OHAL döneminde KHK'lerle toplam 110 bin 778 kişinin ihraç edildiğini, daha sonra 3 bin 604 çalışanın göreve iade edildiğini söylemişti. Bekir Bozdağ OHAL dönemindeki KHK ile ihraç edilenlere ilişkin şunları söylemişti: Şu ana kadar Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna 105 bin 151 kişi müracaatta bulunmuş. Komisyon, bin 562 kişi hakkında karar vermiş, bu kararlardan 41’i hakkında ‘kabul’, diğerleri ‘ret’ şeklinde. Ret kararları, bazı mahkemelerin görevsizlik kararlarına ilişkin olup, işin esası incelenmeyip, ‘siz görevlisiniz’ diyen kararlar.”