'Yeni ve modern Türkiye 1915 Çanakkale Köprüsü'

Bugünkü Türkiye’yi 50 yıl önce, hatta 20 yıl önce düşünebilir miydiniz? 1970’lerde Ankara’dan İstanbul’a otobüsle yolculuk 7-8 saat alıyordu. İki şeritli yol, otobüsün yaptığı hız ancak 60-70 kilometre kadardı. O karayolu Türkiye’nin o gün için en işlek yoluydu. İstanbul’a vardığınızda boğazdan karşıya geçmek için otobüsler önce vapur kuyruğuna girer, arabalı vapura biner yarım saat yolculuktan sonra boğaza geçerdi. 1973 Boğaz Köprüsü açıldı (bugünkü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü). Köprünün açılışı o gün için büyük bir olaydı. Boğaz 5 dakikada geçildi. İstanbul’un çehresi değişti, trafiği rahatladı.

Bugün yapılacak olan İstanbul kanalı nasıl muhalefet tarafından engellenmek isteniyorsa, dün de Boğaz Köprüsü ve Keban Barajı engellenmek istenmişti. Boğaz Köprüsü için yapılacak masrafla şu kadar köye elektrik, su, yol gider demişlerdi. Keban Barajı 4 milyar kwh elektrik üretecekti, biz bu kadar elektriği üretip toprağa mı vereceğiz diyorlardı.

O gün Keban Barajı, Atatürk Barajı ve çok barajlar yapıldığı halde, Türkiye hâlâ elektrik üretiminin %30’unu ancak elektrik santrallarından sağlıyor. Türkiye büyüyor ekonomi büyüyor nüfus büyüyor ve elektrik ihtiyacı her gün artıyor. O gün yapılan, bugün devam eden yatırımlarla Türkiye’de fabrikalar çalışıyor, yollarda trafik akıyor, ticaret gelişiyor ve ekonomi büyüyor. Türkiye’de 85 milyon kendi nüfusu ve 10 milyon da yabancı yaşıyor.

Türkiye’nin yatırımları zaman zaman yavaşladıysa da hiç durmadı. GAP Projesi, Seydişehir alüminyum tesisleri, İzmir Aliağa Rafinerisi, İskenderun ve Ereğli demir çelik fabrikaları, SEKA kağıt fabrikaları, Boğaz Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Han Köprüsü, E6 otobanı, Türkiye’deki iki bin yıllarına kadar yapılan büyük yatırımlar oldu.

“Bu ülkede taş taş üstüne koyan herkesten Allah razı olsun, hepsi ülkelerini seviyorlardı canla başla çalışmışlardı”.

“Türkiye son 20 yılda, insan haklarında özgürlüklerde, demokraside hayli yol aldı. Bugün Türkiye’de yaşamak daha rahat, daha endişesiz çok daha güvenli”.

Altyapıda, üstyapıda, 20 yılda 100 yıllık mesafe aldı. Dünyanın merkezinde yapılan İstanbul havaalanı, kilometrelerce duble karayolu, YHT, tüp geçit, boğazın altından geçen AVRASYA tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 18 Mart’ta açılan 1915 Çanakkale Köprüsüyle Türkiye zirveye tırmanıyor ve dünyaya ben de varım diyerek ismini haykırıyor. Bizler vatandaş olarak kıvanç ve güven duyuyoruz. Yurdumuzla övünüyoruz.

Bu eserleri Türkiye yap işlet devret modeli ile kısa bir sürede kazandı, devletin kasasından bir kuruş çıkmadı, bittikten sonra kullanan geçiş ücreti ödedi, o ücret köprülerin-yolların yapım ücreti oldu.

Bu hizmetlerin ve yolların pahalı olduğunu söyleyenler düşünmezler mi bu hizmetler verilmeseydi, Türkiye geri kalmışlık görüntüsünden uzun yıllar kurtulamayacaktı.Belli süreler sonra borçları bitince bu eserlere tamamen sahip olacağız. Mesela 1915’te Çanakkale Köprüsü 12 yıl sonra borcu bitecek ve bizim olacak. Böyle dev bir eserin parasını biriktirmeye kalksak 12 yılda biriktirmemiz zor olurdu, onun parasını biriktirsek diğerlerine para yetiştiremezdik . Yapılan hesaplara göre 2024 yılından itibaren bu eserlerin getirileri, giderlerinden çok olacak, kazançları hazineye akacak.

Yapım bedellerini alt alta koysak çok büyük bir yekûn teşkil eder. (Yaklaşık 40 milyar dolar) Türkiye’nin bu eserleri para biriktirip yapması, belki 30, belki 50 yıl alırdı. Böylece de Türkiye’nin kalkınması çok uzun bir süre de olurdu. Biz 50 yılda bu eserleri yapmış olsaydık başkaları aradaki mesafeyi katlayarak açarlardı. Türkiye’nin geri kalmışlığı belki yüzyıllar daha devam ederdi. TV’de açık oturumları takip ediyorum muhalefet bu eserlerin pahalı yapıldığını iddia ediyor. Dolayısıyla halka yük olduğunu söylüyor. Ankara İstanbul otoyolu mesafeyi 6 saatten 3.5 saate indirdi. İzmir otoyolu 8 saatten 3.5 indirdi. Yarım saatte vapurla geçiş, köprülerden ve tünelden 4-5 dakikada oldu. Vatandaşa kolaylık mı, yoksa yük veya zorluk mu getirdi?

Nasıl yüzleri kızarmadan utanmadan bu yalanları söylüyorlar. Bunları söyleyenler üstelik cahil adamlar değil koca koca okumuş, mürekkep yalamış, profesör olmuş kürsü sahipleri tekrarlayıp duruyorlar. Bu eserlerle: “Zamandan tasarruf, yakıttan tasarruf, vasıtaların yıpranmasından tasarruf yapıldı, kazalarda % 90 azalma oldu. Vatandaş gideceği yere daha ucuz gitti. Daha emniyetli gitti ve daha kısa zamanda gitti”. Vizyonu olmayanlar önünü göremeyenler yapılanlara zorluk çıkardılar engel olmak istediler. Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınmasına zarar verdiler ve hâlâ vermek istiyorlar. Bunun altında muhalefetin biz yapmadık yapamadık başkaları da yapmasın zihniyeti yatıyor. Bunun yanında yabancıların tetiklemesi, yabancı hayranlığı, Batı yapar biz yapamayız zihniyeti daima oldu ve olmaya devam ediyor.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti ekonomik güç olarak büyük bir seviye kat etti. Çalışan fabrikaları, üretimi, ihracatı ve savunma sanayi ile dünyada göz dolduruyor. Bizim birçok kendini beğenmiş, kendini bilge sananlar hâlâ alay etmeye çalışıyorlar. Bu düşüncenin sahipleri hain değilse delalet içindeler. Halka yalan söylüyorlar, halkı yanlış yönlendiriyorlar ve ülkemize zarar veriyorlar.

Bazıları, köprülerden geçişler çok pahalı neden yapıldılar, fakirlere bir faydası yok, faydası zenginlere. Ben bir kez olsun geçmedim geçmeyeceğim, biz parasını ödüyoruz halkın sırtında bir kambur, ekonomiye zarar veriyor gibi laflar ediyorlar.

Muhterem kardeşim bu yollardan bu köprülerden sen geçmesen çocuğun geçecek, torunun geçecek onun hayatı daha kolay olacak daha modern gelişmiş bir ülkede yaşayacak. O eserler ülkenin kalkınmasında lokomotif etkisi yapacak

Bugünkü iktidar vizyon sahibidir geleceği iyi okumaktadır ve Türkiye 20 yılda çağ atlamış yarının yeni ve modern güçlü Türkiyesi kurulmuştur.