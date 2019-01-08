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"Yeni ve güçlü Türkiye yolunda var gücümüzle çalışacağız"

- Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya:- "15 Temmuz gecesi vatanı uğruna canını veren şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız"

08 Ocak 2019 Salı 20:07
"Yeni ve güçlü Türkiye yolunda var gücümüzle çalışacağız"


ANTALYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Yeni ve güçlü Türkiye yolunda birlik ve beraberlik içinde var gücümüzle çalışacağız. 15 Temmuz gecesi vatanı uğruna canını veren şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız." dedi.

Yerlikaya, Antalya Spor Salonu, Çok Amaçlı Spor Salonu ve Özgecan Aslan Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'ın da eşlik ettiği Yerlikaya, ziyaretleri esnasında okçuluk salonunda ok attı, çeşitli turnuvalarda başarıya giren sporculara ödüllerini verdi, gençlerle sohbet etti.

Yerlikaya, okçuluk sporunda önemli bir yükseliş içerisinde olduklarını ve daha büyük başarılara imza atmak istediklerini söyledi.

Gençlik merkezlerindeki sosyal faaliyetlerin öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağladığına dikkati çeken Yerlikaya, "Gençlik merkezleri, üniversite öğrencilerinin kendilerini farklı şekilde geliştirebileceği yerlerdir. Üniversiteyi iyi bir şehirde okumak, iyi bir sosyal çevrenin içerisinde bulunmak çok önemlidir." diye konuştu.

Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde bulunan 15 Temmuz köşesinde gençlerin yazdığı anı defterini ve fotoğrafları inceleyen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yeni ve güçlü Türkiye yolunda birlik ve beraberlik içinde var gücümüzle çalışacağız. 15 Temmuz gecesi vatanı uğruna canını veren şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 20:07
  1. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya
  2. inceleme
  3. ziyaret

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