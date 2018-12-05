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Yeni vali ilk ziyaretini o ilçeye yaptı: Kaymakam beyle çok önceden hukukumuz var

Konya’dan Bursa’ya atanan Vali Yakup Canbolat, görevine başlamasının ardından ilk resmi ziyarettini inegöl ilçesine yaptı. Vali Canbolat İnegöl Kaymakamlığı, İnegöl Belediye Başkanı ve 2 şehit ailesini ziyaret etti.

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:55
Yeni vali ilk ziyaretini o ilçeye yaptı: Kaymakam beyle çok önceden hukukumuz var

Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilçeler arasında ilk ziyaretini inegöl’e yaptı. Önce İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü'yü makamında ziyaret eden Canbolat, İnegöl hakkında bilgiler aldı.

Kaymakamlıktan ayrılan Bursa Valisi Yakup Canbolat daha sonra İnegöl Belediyesi'ne geçti. Belediyenin önünde Başkan Alper Taban ve başkan yardımcıları ile daire müdürleri tarafından karşılanan Canbolat, Taban’ın makamına geçti.

'İade-i ziyaret amacıyla İnegöl'e geldim'

Ziyaret sırasında kısa bir konuşma yapan Vali Yakup Canbolat, "Kaymakam beyle çok önceden bir hukukumuz var. Başkanımız da bizleri ziyarete gelmişti. İade-i ziyaret amacıyla İnegöl'e geldim" dedi.

Vali Canbolat, belediye ziyaretinin ardından 2016 yılında Hakkari Çukurca'da şehit olan Uzman Çavuş Yavuz Mete’nin Mesudiye Mahallesi'ndeki ailesi ve 2018 yılında Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Tank Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül’ün ailesini ziyaret etti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:55
  1. Hakkari
  2. Bursa
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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