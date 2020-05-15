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Yeni vakalar görüldü! İlçedeki karantina uzatıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde daha önce karantinaya alınan bir sokak ve bir bölgede yeni vakaların görülmesi üzerine karantina süresi uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:22:00 -
Yeni vakalar görüldü! İlçedeki karantina uzatıldı

Kahta Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kahta ilçesinde daha önce koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karantinaya alınan Cumhuriyet Mahallesi 1305, 1302 ve 1303. sokak aralığında kalan bölgesinde ve Turgut Özal Mahallesi 7009 nolu sokakta yeni vakaların görüldü. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina tedbirleri sona eren sokaklarda yeni vakaların çıkması nedeniyle süre 14 gün daha uzatılmasına karar verildi" denildi.

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