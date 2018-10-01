"Teğet geçti" derken yeni kasırga uyarısı yapıldı: Medicane 2 geliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından, yeni bir fırtına uyarısında bulundu. Şen, dün gece yaptığı paylaşımlarda 'Medicane 1' olarak adlandırdığı ve Meteoroloji'nin 'tropikal fırtına' olarak duyurduğu fırtınanın bugün Trakya'da yağış olarak etkili olabileceğini ifade etti.

"SALI GÜNÜ ORTAYA ÇIKAR"

'Medicane 1'in bu akşam etkisini yitireceğini söyleyen Şen, "Medicane 2, salı günü Akdeniz'in batısında Tiren Denizi üzerinde ortaya çıkar (Sardunya Adası)" dedi.

"BELKİ DE ÖMRÜNÜ TAMAMLAR"

Yeni fırtına oluşumunun önümüzdeki cumartesi günü Yunanistan'a ulaşacağını vurgulayan Şen, "Hafta sonu bizim kıyılarımıza ulaşır" paylaşımında bulundu.

Hava olayını takip edeceğini ifade eden Şen, "Belki de bize ulaşmadan ömrünü tamamlar" dedi.