Yeni üniversitelere ilişkin kanun tasarısı TBMM Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın birinci bölümü üzerindeki görüşmeler sırasında söz alan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, hükümetin erken seçim kararını eleştirdi.

Emre, hükümetin elinde her türlü gücün olmasına rağmen ülkeyi yönetemediğini ve erken seçim kararı aldığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Bir yandan vesayeti dilinizden düşürmüyorsunuz, 'Her türlü vesayeti yıktık' diyorsunuz diğer yandan eski liderinizin evine helikopter indiriyorsunuz. Üstelik bunu haber yapanı da gönderiyorsunuz. İktidarınızı kaybetmemek için adeta panik butonuna basarak erken seçim kararı aldınız. Belli ki önümüzdeki dönemde iktidarınızı kaybetmemek için her yolu deneyeceksiniz. " dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, kimi kastettiğini sorması üzerine Turan, "CHP Genel Başkanının hangi operasyonla bir gecede genel başkan olduğunu dünya alem biliyor. Çok değil 2 ay sonra el mi yaman, bey mi yaman göreceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Türkiye'de namusuyla, dürüstlüğüyle, sözünün arkasında durmasıyla ilgili bir lider aranması halinde bu kişinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Söylediği her sözün yalan olmasıyla ilgili, Fetullahçı Terör Örgütü'ne 'Ne istediniz de vermedik' diyerek bir terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığını ifade eden, bir genelkurmay başkanını bir teröristin iki dudağı arasında 6 yıl cezaevinde tutan ve daha sonra kendi atadığı subaylara kalkışma yaptırtarak 15 Temmuz gecesi 250 kişinin şehit düşmesine neden olan bir genel başkan arıyorsanız onun da adı Recep Tayyip Erdoğan'dır."

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğunu belirterek, Özkoç'un söylemlerine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi ülkesi için ne badirelere göğüs gerdiğini herkesin bildiğinin altını çizen Bahçekapılı, "Bu ülke Erdoğan ve Türk halkına çok şey borçludur. Bunu zamanla öğreneceğiz hep beraber. Eleştiri yapabilirsiniz ama hakaret yok." uyarısında bulundu.

"15 vekili kiralayan insanların bizim partimize laf söyleme hakkı olamaz"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise klasik bir ana muhalefet yaklaşımı ile karşı karşıya olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"16 yıldır kimin konuşup kimin çalıştığını millet iradesi sandıkta gösterdi. Normal şartlarda bir parti ne kadar başarılı olursa olsun 16 yıl iktidar olmaması lazım ama sağ olsunlar böyle bir muhalefet var. Şimdiden ilan ediyorum 24 Haziran akşamı yine onurla, gururla buraya geleceğiz ve siz burada mahçup olacaksınız. Milletine hakaret ederek, Cumhurbaşkanına hakaret ederek FETÖ kumpasını, darbe girişimini sulandıran bir yaklaşımla asla başarılı olamazsınız. 15 vekili kiralayan insanların bizim partimize laf söyleme hakkı olamaz."

CHP Grup Başkanvekili Özkoç ise AK Parti'nin, başkanlık ve tek adam diktatörlüğünü sürdürebilmek için kirli bir ittifak içine girdiğini iddia etti.

İYİ Parti'nin seçime girememesi için kumpas kurulduğunu, 15 CHP'li milletvekilinin ise demokrasi mücadelesi yaptığını aktaran Özkoç, "Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin 16 yıllık tarihine kara sayfalarla geçtiniz. AKP Genel Başkanı, FETÖ'nün savcısının arkasında durup bu ülkenin genelkurmay başkanını hapsettirerek vatana ihanet etmiştir, millete ihanet etmiştir, demokrasiye ihanet etmiştir. FETÖ'ye yardım ve yataklık eden bir genel başkan varsa adı Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı.

Tartışmanın karşılıklı devam etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Bahçekapılı birleşime ara verdi.

Aranın ardından tekrar söz alan Özkoç, partisinin grup başkanvekili olarak Genel Başkanı temsil ettiğini ve yapılan eleştiriler karşısında partisini savunmak durumunda kaldıklarını söyleyerek, "Biz kimseye 'Vatan haini' demek istemeyiz. Bununla ilgili bir kasıt içerisinde olmak istemeyiz. Aynı hassasiyeti karşılıklı göstermemiz gerekir. Ben böyle bir kastın içerisinde olmak istemem." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan da yapılan eleştirilerin dikkatle seçilmesi ve hiçbir genel başkana "vatan haini" ifadesi kullanılmaması gerektiğini dile getirdi.

Turan, bu kasta daha dikkat edeceklerini sözlerine ekledi.