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Yeni Türkiye’nin evlatları ümmete hizmet ediyor! Vesayet bitti kilitler kırıldı

Türkiye’yi dinsizleştirmek ve köklerinden uzaklaştırmak için İslam’ı hedef alan yasakçı zihniyetin kökü kazındıkça, ümmet rahat bir nefes alıyor. CHP’nin tek parti diktasında kapılarına kilit vurulan camiler ile İslam’ın mukaddesatlarına saldırıldığı 28 Şubat sürecinde yasaklanan Kur’an kursları ve imam hatip okullarının sayısı katlanarak artıyor. Kur’an kursları 6 kat, imam hatipli öğrenci sayısı ise 5 kat arttı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:06
Yeni Türkiye’nin evlatları ümmete hizmet ediyor! Vesayet bitti kilitler kırıldı

Elif cüzüne suç unsuru muamelesinin yapıldığı, kadınların üzerindeki çarşafların yırtıldığı, takke takanların eziyet gördüğü eski Türkiye, yerini maneviyatla yoğrulan huzur mahfillerine bırakıyor. CHP’nin tek parti diktasında kapılarına kilit vurulan camiler ile İslam’ın mukaddesatlarına saldırıldığı 28 Şubat sürecinde yasaklanan Kur’an kursları sayısını her geçen yıl artıyor. 2000 yılında 3 bin olan Kur’an kursu sayısı, 2018’de 6 kat artarken, müminlerin gönül dünyasını durulaştıran camilerin sayısı 13 bin artışla 88 bine ulaştı. 28 Şubat’ın hedef aldığı imam hatiplerde ise öğrenci sayısı 5 kat arttı. Ümmetin yüreğine su serpen rakamlar, CHP’nin özlediği ve desteklediği 28 Şubat darbesi yasaklarının tarihin çöplüğüne gömüldüğünü gözler önüne serdi.

Türkiye karanlığa gömülmüştü

CHP’nin tek başına iktidar olduğu yıllarda çeşitli bahanelerle bine yakın cami ve mescid kapatıldı. Birçok cami ise minareleri yıkılarak samanlık ya da hayvan barınağına dönüştürüldü. Merhum Başbakan Adnan Menderes’in yoğun çabası ile sona eren Türkçe ezan işkencesi ise 18 yıl sürdü. 24 yıl boyunca Kur’an’ın öğrenilmesi ve okunması yasaklanan Türkiye’de sadece 1998’de 12 bin 227 kursun kapısına kilit vuruldu. Akit’in Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan edindiği veriler, CHP’nin desteklediği 28 Şubat darbesi yasaklarının tarihin çöplüğüne gömüldüğünü ortaya koydu. Resmi verilere göre, 2004 yılında 77 bin 151 olan cami sayısı 10 yılda 86 bin 101’e ulaştı. İslâm’ın ibadet ve toplanma yeri camiler; 2015’te 86 bin 762, 2016’da 87 bin 381, 2017 yılında ise 88 bin 021 olarak kayıtlara geçti.

Rab’lerin kelamı ile tanıştılar

İmamların fişlendiği, en küçük dini argümanın bile irtica olarak algılandığı, Kur’anların yırtılıp haşa tuvaletlere atıldığı darbeci dönemler, Müslümanların feraseti ile geride bırakıldı. 28 Şubat’ın ürünü 8 yıllık kesintisiz eğitim ile Kur’an kurslarının önünü kesen sistemin kaldırılmasının ardından Müslüman çocuklar, yeniden Rab’lerinin kelamını okumaya ve öğrenmeye başladı. 18 bin 325 Kur’an kursu bulunan Türkiye’de 2 bin 529 kurs öğretime ara verirken, yurt genelinde 15 bin 796 Kur’an kursu aktif öğretim yapıyor. Hayata hakim olanın koyduğu ölçülerin dışına çıkmadan yaşayacak bir nesil yetiştirmek isteyen Kur’an kursları, sadece dini bilgiler öğretmiyor. Geleceğe yön verecek bir toplumun tohumlarının atıldığı kursların içinde çocukların birbiri ile kaynaşabilmesi için eğlenceli oyunlar dahi oynanıyor.

Yeniden imam hatip dirilişi

Toplumun inancı ve iradesine ket vurmak için planlanan 28 Şubat’ta özellikle imam hatiplerin orta kısımlarının kapatılmasıyla öğrencilerin sayısı 500 binden 60 bine kadar düştü. Pırıl pırıl bir neslin yetiştiği imam hatip eğitiminin ortaokullara genişletilmesi sonrası 2012’den bu yana sayısı 5 kat arttı. İmam hatip ortaokullarında 723 bin öğrenci okurken, liselerinde 514 bin 806 kişi eğitim görüyor. İslam dünyasında üretilen en özgün yapılardan biri olan imam hatiplerdeki öğrenci sayısı da 1 milyon 237 bine ulaşmış durumda. Hem fiziki yapıları, hem de muhtevasıyla nitelikli okullar haline gelen imam hatipler, sadece akademik başarı değil; spor, sanat, kültür ve sosyal alanlarda adından sıkça söz ettiriyor.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 11:06
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  3. eski Türkiye
  4. CHP
  5. İslam
  6. 28 Şubat süreci
  7. Kur’an kursları
  8. 28 Şubat
  9. imam hatipler
  10. 28 Şubat darbesi
  11. Merhum Başbakan Adnan Menderes
  12. Türkçe ezan
  13. Akit
  14. Diyanet İşleri Başkanlığı
  15. 28 Şubat darbesi yasakları
  16. İmam hatip ortaokulları

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