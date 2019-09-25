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Yeni Türkiye, şer ittifakını tedirgin etti! Mandacılar rahat durmuyor

Gözlem görevi için Türkiye’ye gelen 11 kişilik IMF heyetinin CHP ve İP ile Hilton Oteli’nin odasında esrarlı bir görüşme gerçekleştirmesi “gizli ajanda” tartışmalarına sebep olurken, şer ittifakının son günlerdeki sıra dışı eylemleri, “Mandacı zihniyet ile Batılı işbirlikçileri güçlü Türkiye’ye karşı yeni bir tezgah peşinde” yorumlarına yol açtı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:11
Yeni Türkiye, şer ittifakını tedirgin etti! Mandacılar rahat durmuyor

 Faruk Arslan  İstanbul 

Başkan Erdoğan liderliğinde asırlık prangaları tek tek kırarak tam bağımsızlık yolunda kararlılıkla ilerleyen Türkiye’yi tahakküm altına almak isteyen şer şebekeleri, 100 yıl önce olduğu gibi bugün de “mandacı” zihniyeti taşeron olarak kullanıyor. Zorunlu gözlem görevi için Türkiye’ye gelen 11 kişilik IMF heyetinin CHP ve İP ile otel odasında esrarlı bir görüşme gerçekleştirmesi “gizli ajanda” tartışmalarına neden olurken, şer ittifakının son günlerdeki sıra dışı eylemleri kuşku uyandırıyor.

Otel odasında sır görüşme

CHP ve İyi Parti, Avrupa’nın para jandarması IMF ile Ankara’daki Hilton Oteli’nin bir odasında esrarlı toplantı yaptı. Görüşmeyi itiraf eden CHP’li Faik Öztrak, neler konuşulduğunu açıklayamadı. İP’li Durmuş Yılmaz, “Faiz indirimine rağmen Türk Lirası neden bu kadar istikrarsız?” gibi soruların sorulduğunu kendilerinin ise cevapladığını öne sürdü.

IMF Türkiye İcra Direktörü Raci Kaya, söz konusu toplantının bilgileri dahlinde olmadığını belirterek, “Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye’ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir” sözlerini sarf etti.

HDP ile TÜSİAD ilk kez bir arada!

Ekonomi kılıflı bir diğer ilginç görüşme HDP ile TÜSİAD arasında gerçekleşti. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP tarihinde ilk kez Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ne (TÜSİAD) ziyaret düzenledi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski’nin hazır bulunduğu 3 Eylül’deki görüşmede, ekonomiden bağımsız olan “ittifak”, “anayasa” ve “kayyım” konularının görüşüldüğü açıklandı.

Kritik zamanlamada gerçekleştirilen diğer anormal etkinliğe Almanya ev sahipliği yaptı. Almanya’nın başkenti Berlin’de FETÖ, CHP, HDP, SP ve firari Can Dündar bir araya gelerek “Yeni Anayasa” konferansı organize etti. Konferansta, FETÖ’cü Ergun Babahan ile Eser Karakaş, firari Can Dündar, CHP’li Ali Şeker, Saadet Partili Cihangir İslam, HDP milletvekili Mithat Sancar konuşma yaptı. PKK’ya yardım ve yataklık ile kuryelik yapmaktan ötürü hakkında açılan davanın ardından Almanya’ya kaçan Ferhat Tunç da organizasyonda hazır bulundu.

‘Erdoğan dönemi bitti’ yazısı!

Fransız Le Monde gazetesiErdoğan sonrası dönem belki de başladı” başlıklı Alain Frachon imzalı editör yazısında Erdoğan’ın meşruiyetini yitirdiği gibi hezeyanlara yer verildi.

Cunta planı mı var?

Puslu havaların figüran ismi Kemal Kılıçdaroğlu ise dün yaptığı tuhaf açıklamada “Ordunun durumuna ilişkin rahatsız edici duyumlar var” diyerek klasik cunta çağrısı söylemini dillendirdi. TSK’nın ‘partileştirilmesi’ endişesi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, komuta kademesine AK Parti’li isimlerin akrabalarının ve tanıdıklarının atandığını iddia etti. Bu açıklama, “Haçlılar ve uşakları cunta planı mı yapıyor?” sorusunu gündeme getirdi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:11
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Başkan Erdoğan
  4. mandacı zihniyet
  5. Zorunlu gözlem görevi
  6. IMF heyeti
  7. CHP
  8. İP
  9. gizli ajanda
  10. şer ittifakı
  11. İyi Parti
  12. IMF
  13. Ankara’daki Hilton Oteli
  14. CHP’li Faik Öztrak
  15. İP’li Durmuş Yılmaz
  16. IMF Türkiye İcra Direktörü Raci Kaya
  17. HDP
  18. TÜSİAD
  19. Terör örgütü PKK
  20. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği
  21. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)
  22. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
  23. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski
  24. FETÖ
  25. SP
  26. firari Can Dündar
  27. FETÖ’cü Ergun Babahan
  28. Eser Karakaş
  29. CHP’li Ali Şeker
  30. Saadet Partili Cihangir İslam
  31. HDP milletvekili Mithat Sancar
  32. Yeni Anayasa
  33. PKK
  34. Fransız Le Monde gazetesi
  35. Alain Frachon
  36. Kemal Kılıçdaroğlu
  37. TSK
  38. AK Parti

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