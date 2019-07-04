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Yeni tüp bebek yöntemleriyle gebelik oranları yüzde 80 artıyor

Yeni geliştirilen tüp bebek tedavileri hakkında bilgiler veren Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Mustafa Taş, “Tedavi yöntemleri kişiye özel tasarlanmalı” dedi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 09:38
Yeni tüp bebek yöntemleriyle gebelik oranları yüzde 80 artıyor

Yeni geliştirilen tüp bebek tedavileri hakkında bilgiler veren Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Mustafa Taş, “Tedavi yöntemleri kişiye özel tasarlanmalı” dedi.


Çocuk sahibi olmak için başvurulan en yaygın tedavi olan tüp bebek yönteminde, gebelik oranlarını yüzde 80’e kadar arttıracak yeni gebelik yöntemleri uygulanıyor. Uygulanan yöntemlerle her beş çiftten birinin gebe kalması öngörülürken, ‘Gebelik Serumu’ ve ‘Doğurganlık Aşısı’ gibi yeni yöntemler uygulanmadan önce anne ve baba adaylarının doktorlarıyla mutlaka yüz yüze görüşerek kendilerine uygun yöntem için görüşmeleri gerekiyor.


Teknolojinin ilerlemesinin beraberinde getirdiği yeni metotlarla gelişmelerin önünü açtığını söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Taş, “Bu hafta tüp bebekteki güncel tedaviler hakkında bilgi vereceğiz. Çağımızın rahatsızlığı olan, üreme sağlığındaki bozukluklar genellikle çiftlerin bebek sahibi olmasını etkilemekte. Şu anda gebelik düşünen beş çiftten bir tanesinin tedavi ile gebe kalması öngörülüyor. Bunun için de teknoloji ilerledikçe ve metotlar çıktıkça, ilerleyen safhalarda mutlaka tüp bebekteki gelişmeler bizim için ön plana çıkıyor. Tüp bebekteki güncel tedaviler, eskiden uygulananın aksine şu an için doğurganlık aşısı, gebelik serumu, PHP dediğimiz erken menapoza girmiş hastalardaki uygulamalardır. Bunların hepsi ile gebelik oranlarını arttırmaktayız. Bunun için özellikle uygun hasta, uygun çiftler belirlenmekte. Uygun çiftler belirlendikten sonra, onlara yönelik tedaviler kişiye özel tasarlanmalı ve arkasından bir tedavi yöntemi başlayarak, hangisinin olacağına karar vermeliyiz. Eğer gebelik serumu uygulayacaksak, bebeğin vücuttaki embriyonun atmasını engellemesi oluyor. Doğurganlık aşısını uygulayacaksak, daha öncesinde yumurta gelişmemiş çiftlerde doğurganlık aşısı ile yumurtalar PHP yardımı ile de geliştirilerek, tüp bebek aşamasına ilerletmekteyiz. Bunun için mutlaka hekim ile hastaların yüz yüze görüşmeleri ve kendisine uygun olan tedaviyi seçmeleri gerekmektedir” dedi.


Kadın Doğum Uzmanı Mustafa Taş, yeni yöntemlerle gebelik oranlarında yüzde 80 artış olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:


“Son dönemlerde popüler olan yöntemlerden bir tanesi de, rahim içine çizik atma yöntemi. Bu yöntem de, tüp bebek uygulanmadan önceki ay rahim içerisine kameralı bir alet ile bakılarak, tam karşı tabakasına küçük bir çizik atıyoruz. Tıpkı kertenkelelerdeki kuyruk misali, kuyruğu aldıktan sonra kuyruğu tekrar yenilemeye başlar. Biz de rahim içerisine bir çizik atarak, rahimin aslında yenilenmesini sağlıyoruz. Ertesi ay da rahimin iç tabakasının hazırlayıp, dondurmuş olduğumuz embriyoları içerisine yerleştiriyoruz. Gebelik oranlarımız bu yöntemlerle çok daha yükseğe çıkarak yüzde 70-80’lere yakın gebelik oranları görülmekte”

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 09:38
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