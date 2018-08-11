Yeni transferi böyle tanıttılar! Futbol tarihinde bir ilk

İspanya La Liga takımlarından Villarreal, Santi Cazorla transferini ilginç bir yöntemle açıkladı.

Ceramica Stadı’nı dolduran taraftarlar, ünlü sihirbaz Yunke’nin şovuyla adeta şaşkına döndü. Saha içine kurulan sahnenin üzerindeki cam fanus bir anda dumanla doldu.

Dumanın ortadan kaybolmasının ardından İspanyol futbolcu ortaya çıkarken taraftarlar bu şovu ayakta alkışladı.

33 yaşındaki futbolcu “Bugün benim için çok özel bir gün çünkü evime geri döndüm. Kapılarını bana tekrar açan Villarreal’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.