Yeni TOKİ konutları için başvurular başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından projelendirilerek Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) işbirliği halinde Aksaray yolu üzerinde hayata geçirilecek yeni TOKİ konutları için başvuru işlemleri başladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Nevşehir Merkez Projesi kapsamında inşa ettirilecek 2+1 nitelikli 106 ve 3+1 nitelikli 100 adet konutlar için şehit aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile dul ve yetimler için 15-19 Nisan 2019, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar 08-12 Nisan 2019, emekli vatandaşlar 25 Mart 2019-05 Nisan 2019 ve diğer alıcı adayların ise başvuru işlemleri 11-22 Mart 2019 tarihleri arasında Halk Bankası Nevşehir Şubesi tarafından yapılacak.

Yeni TOKİ bölgesinden konut sahibi olmak isteyenler 2+1 konutlar için 500 TL ve 3+1 konutlar için de 1000 TL başvuru bedelini, başvuru işleminin yapılacağı Halk Bankası Nevşehir Şubesine yapılacak.

Konutlar için kura çekilişi yapılması halinde ise kura yeri ve saati TOKİ’nin web sayfasından ayrıca duyurulacak.

TOKİ Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda 2+1 konutlar için yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade şartı getirilirken 3+1 nitelikli konutlar için yüzde 10 peşinat bedeli için 120 ay vade ve yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade imkanı da sağlanacak. Bu konuda ayrıntılı bilgiler için TOKİ Web Sayfası olan www.toki.gov.tr adresi veya 444 86 54 nolu bilgi hattını da aranabilecek.