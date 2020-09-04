Yeni tedbirler geliyor! Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vakaları ülkemizde de son dönemde artışa geçti. Artışın en çok olduğu illerin başında Diyarbakır gelirken dikkat çeken artış rakamı da Ankara'da yaşandı. Vakaların artması sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün Diyarbakır'a gitti.

Önemli ölçüde kontrol altında

Diyarbakır'da açıklamalarda bulunan Bakan Koca, yapılan hızlı ve etkili müdahalelerle durumun önemli ölçüde kontrol altına alındığını belirtti. Kentteki filyasyon ekiplerinin sayısının 385'e çıkarıldıını söyleyen Koca, "Önemli olan temasları ve pozitif olan vakaları erken dönemde izole etmek olmalı. Türkiye'de dünyada temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri. Bu gücümüzü Diyarbakır'da yoğun şekilde sahaya sürdük. Bugün rahatlıkla söyleyebilirim ki, üç hafta öncesine göre vaka oranımız yüzde 49 oranında düşmüş durumdadır. " dedi.

Yeni tedbirler istişare edilecek

Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş ağır hastaların ve vefat sayılarının artışına neden olduğunu ifade eden Bakan Koca, "Unutulan tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik maske ve mesafeden taviz veren her ilimizde bu tabloları görüyoruz." dedi. Bugün bölgedeki durumu yakından görmek için kente geldiğini söyleyen Koca, alınacak yeni tedbirlerin istişare edileceğini belirterek "Öğleden sonra Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak İl Sağlık müdürlerimiz, başhekimlerimizin katılımıyla bölge toplantılarımızı yapmış olacağız. " şeklinde konuştu.