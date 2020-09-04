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Korona Virüs Yeni tedbirler geliyor! Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması
Korona Virüs

Yeni tedbirler geliyor! Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması

Koronavirüs vakalarının arttığı Diyarbakır'da açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Az sonra il sağlık müdürümüzün, başhekimizin katılımıyla il değerlendirme toplantımızı gerçekleştireceğiz. Alınacak yeni tedbirleri istişare edeceğiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 11:38:00 -
Yeni tedbirler geliyor! Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vakaları ülkemizde de son dönemde artışa geçti. Artışın en çok olduğu illerin başında Diyarbakır gelirken dikkat çeken artış rakamı da Ankara'da yaşandı. Vakaların artması sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün Diyarbakır'a gitti. 

Önemli ölçüde kontrol altında

Diyarbakır'da açıklamalarda bulunan Bakan Koca, yapılan hızlı ve etkili müdahalelerle durumun önemli ölçüde kontrol altına alındığını belirtti. Kentteki filyasyon ekiplerinin sayısının 385'e çıkarıldıını söyleyen Koca, "Önemli olan temasları ve pozitif olan vakaları erken dönemde izole etmek olmalı. Türkiye'de dünyada temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri. Bu gücümüzü Diyarbakır'da yoğun şekilde sahaya sürdük. Bugün rahatlıkla söyleyebilirim ki, üç hafta öncesine göre vaka oranımız yüzde 49 oranında düşmüş durumdadır. " dedi.

Yeni tedbirler istişare edilecek

Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş ağır hastaların ve vefat sayılarının artışına neden olduğunu ifade eden Bakan Koca, "Unutulan tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik maske ve mesafeden taviz veren her ilimizde bu tabloları görüyoruz." dedi. Bugün bölgedeki durumu yakından görmek için kente geldiğini söyleyen Koca, alınacak yeni tedbirlerin istişare edileceğini belirterek "Öğleden sonra Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak İl Sağlık müdürlerimiz, başhekimlerimizin katılımıyla bölge toplantılarımızı yapmış olacağız. " şeklinde konuştu.

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Yorumlar

Frey

Sen bu isi bitirmezsin neticede dsö burda şube açtı yani hastalik bu bolgdden pazarlanacak ortadoğu
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Bir de okulları açmaya çalışıyorsunuz. Aman ha, sakın ha böyle bir hata yapmayın.Çünkü vakâ patlaması yaşanacağı iki kere iki dört. Ondan sonra da fatura Erdoğan ve Cumhur ittifakına kesilecek.Demesi bendenizden.
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