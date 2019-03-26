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Fatih Terim onay verdi! Yeni Talisca, Galatasaray'a geliyor

Galatasaray, Estonya takımlarından Levadia Tallin forması giyen Marcelin Gando'ya talip oldu. Stili Talisca'ya benzeyen genç oyuncu için Fatih Terim olumlu rapor verdi.

26 Mart 2019 Salı 18:52
Fatih Terim onay verdi! Yeni Talisca, Galatasaray'a geliyor

Avrupa'nın hemen hemen bütün kulüplerini tarayan ve artık lige göre değil oyuncunun kapasitesine göre değerlendirme yapan Fatih Terim'e, Kamerun'lu futbolcu Marcelin Gando ismi tavsiye edilirken, tecrübeli teknik direktörün zaman kaybetmeden genç yeteneği takibe aldığı öğrenildi.

45 maçta 14 gol 12 asist

Estonya'da Levadia Tallin forması giyen ve geçtiğimiz sezon 45 maçta 14 gol 12 asist yapan Gando sergilediği performansla dikkat çekerken, 22 yaşındaki 10 numara ile Dinamo Zagreb ve Slavia Prag'ın da ilgilendiği belirtildi.

300 bin euro...

Hızı, kusursuz fiziği ve oyun görüşüyle ön plana çıkan Marcelin Gando'nun 300 bin euro karşılığında Levadia'dan ayrılacağı ifade edilirken, başarıya aç futbolcunun transfer olacağı takımda da aynı istatistikleri yakalaması halinde piyasasının 10 milyon euroya kadar çıkacağı bildiriliyor.

(Akşam)

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 18:52
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