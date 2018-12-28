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Yeni Suudi Dışişleri Bakanı'ndan Kaşıkçı açıklaması

- Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından ülkesinin değişim aşamasından geçtiğini söyledi

28 Aralık 2018 Cuma 22:22
Yeni Suudi Dışişleri Bakanı'ndan Kaşıkçı açıklaması

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından ülkesinin değişimden geçtiğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Assaf, göreve atanmasının ardından ilk kez konuştu.

Al Hurra televizyonuna konuşan Assaf, Kaşıkçı cinayetinin ülkesinde derin bir üzüntü yarattığını söyledi.

Assaf, uluslararası tepkilere neden olan cinayetin ardından ülkesinde kriz değil değişim yaşandığını ifade etti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından dün geniş çaplı kabine değişikliği yapılmış, Dışişleri Bakanlığı görevinden Adil el-Cubeyr alınarak, yerine İbrahim el-Assaf getirilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 22:22
  1. kaşıkçı cinayeti
  2. Suudi Arabistan
  3. Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı İbrahim el-Assaf

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