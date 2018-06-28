Türkiye 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanı hem de 27. Dönem milletvekili seçimi için sandık başına gitti. Sandıklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,58 oyla ilk turda cumhurbaşkanı seçildi. Peki cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kabine yani bakanlar kurulu nasıl olacak? Cumhurbaşkanı yardımcısı kim olacak?

Yeni sisteminde kabine bakanlar kurulu nasıl olacak? Cumhurbaşkanı yardımcıları kim olacak?

Türkiye 2016’da yapılan referandumda evet oyunu kullanarak parlamenter sistemden Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçişine yeşil ışık yakmıştı. Referandumun neticesi olarak da Türkiye 24 Haziran’da yeni sisteme geçmiş oldu. Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde pek çok yenilik de beraberinde geliyor. Mesela yeni dönemde başbakanlık makamı olmayacak, bakanlar kurulu Meclis içinden değil Meclis dışından seçilecek, cumhurbaşkanı yardımcısı olacak bu sayı da 3 veya 4 olacak. İşte cumhurbaşkanı hükümet sisteminin detayları. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yürütme Meclis içinden çıkmayacak, doğrudan seçimle gelecek. Bu nedenle hükümet doğrudan millete karşı sorumlu olacak. Bakanları Cumhurbaşkanı getirecek. Bakanlar da Cumhurbaşkanı yardımcıları da Meclis dışından olacak. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, "Milletvekili seçilme yeterliğine sahip herkes bakan olabilir. O halde bir bilimadamı, bir sporcu, bir asker bakan olabilir. Aynı şey Cumhurbaşkanı yardımcılığı için de geçerli. Kaç yardımcı atayacağına Cumhurbaşkanı karar verecek. Onunla ilgili bir sayı anayasaya koyulmadı. Onun takdir edeceği bir sayı. Bu sayı makul olarak 3-5 gibi bir sayı olur" demişti.

BAZI BAKANLIKLAR KAPATILACAK

Yeni dönemin bakanlık listesi taslak çalışmasına göre; Avrupa Birliği Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Orman ve Su işleri Bakanlığı olmayacak.

YENİ SİSTEMDE KABİNE NASIL ŞEKİLLENECEK?

Tarihi Başbakanlık binası ve Bakanlar Kurulu toplantıları tarihe karışıyor. Yeni sistemde ekonomi, güvenlik, adalet gibi temel alanlarda 3 ila 5 Cumhurbaşkanı yardımcısı olması öngörülüyor. Şu anda 26 olan bakanlık sayısı da azaltılacak. Yeni sistemde bakanlar, Meclis dışından seçilecek. Milletvekili olan birinin bakan yapılması gerekirse vekillikten istifa etmesi gerekecek. Bakanlık sayısı azaltılacak. Bazı bakanlıkların birleştirilmesi hedefleniyor. Parlamenter sistemde kabine Başbakan'a bağlı olarak çalışıyordu. Yeni sistemde kabinenin başı Cumhurbaşkanı olacak. Bir de ABD'deki gibi ofis yönetimi planlanıyor. Bakanların dışında Cumhurbaşkanı'na bağlı birimer olacak. Tüm bu değişiklikler için Cumhurbaşkanı, kararname yetkisini kullanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcılarından birinin MHP lideri Devlet Bahçeli'nin olacağı hep konuşulmuştu. Devlet Bahçeli ise bu iddiaları yalanlamıştı. MHP lideri, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmayacağım, hükümette yer almayacağım, bunları yaparsak söylediklerimizi yalamış oluruz” demişti.