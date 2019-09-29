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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin karnesi çıkarıldı: Büyük başarı!

Bir yılı deviren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aksayan yönleri Fuat Oktay başkanlığında yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edildi. Eksiklikler ve atılması gereken adımlar 36 konu, 8 ana başlık altında raporlandı. Sistemin henüz çok yeni olmasına rağmen büyük bir başarıya ulaştığı ortaya çıktı.

29 Eylül 2019 Pazar 07:52
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin karnesi çıkarıldı: Büyük başarı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yürütülen çalışmalar kapsamında 27 çalıştay düzenlendi. Çalıştaylara farklı meslek gruplarını ve farklı kesimleri temsil eden sivil toplum örgütü temsilcileri davet edildi. 11 bin kişinin katılımı ile sistemin birinci yılına ilişkin anket çalışması da gerçekleşti. Oktay bir rapor haline getirdiği çalışmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu.

Vesayetler son buldu

Raporda, bir yıllık süre içinde askeri, yargı başta olmak üzere bazı kurumların hükümetler üzerindeki vesayetlerin sona erdiği bilgisi yer aldı. Yine raporda Türkiye’nin geçmişte yaşadığı anayasal sıkıntılardan bahsederek bu krizlerin de sona erdiği ifade ediliyor. Yapılan çalışmada 16 bakanlığın fotoğrafı da çekildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bakanlık sayısı 25’ten 16’ya düşürülmüştü. Birleştirilen bakanlıklar arası koordinasyonun işleyişinde yaşanan sıkıntıya bakıldığı çalışmada, her bir bakanlık için en alt kademedeki bürokrattan bakana kadar bir yıllık karne çıkarıldı. Bakanlıklarda bir sorunun çözümünün nerede tıkandığı örneklerle açıklamalarla tespit edildiği belirtildi. Yeni dönemde bürokrasinin daha hızlanması için önemli adımlar atılacak. Bunun için işi hakkıyla yapmayan, sorunun çözümüne taş koyan bazı bürokratlarla da yollar ayrılacak. İşinin ehli olan, liyakat sahibi bürokratlar göreve getirilecek.

Cumhurbaşkanı erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarıyla yapacağı toplantı sonrasında raporu kamuoyuyla paylaşacak. AK Parti kaynakları yapılan çalışmalar kapsamında bir anayasal değişikliğin olmayacağını belirtti.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 07:52
  1. Fuat Oktay
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

YORUM YAZ

  • Eksik OlmuşEksik Olmuş20 dk önce
    Bu notu Erdoğan ve Bahçeli vermeliydi...
  • Zülfikar HayberZülfikar Hayber27 dk önce
    Sadece buVesayetler son bulduO kadar...Gerisi masal.Yan etkileri; prospektüsün kalan üç sayfası...Yenen Keçi boynuzu gibi.. bir damla bal gerisi odun çiğniyorsun... Gelecek Şahsa göre bireysel özgarlükler içinbüyük bir tehdit....
  • AliAli40 dk önce
    Başarılı olduğu ekonomik durumdan belli maşallah!
  • II.MuratII.Murat42 dk önce
    Bu devran bitecek,bu sistemsizlik degisecek.Bu bir Krallik yönetimidir.Hukuk ayaklar altinda,ülke bir kisinin dudaklari arasinda yönetiliyor.O nederse O oluyor.Türkiye Cumhuriyeti bunu daha fazla kaldiramaz.Tam Demokrasiye derhal gecilmesi gerekiyor.Tüm Taraflarin katilacagi yeni bir anayasa hazirlanmali ve eksiklikleri giderilmis Parlementer sisteme gecilmelidir.Kurtulus burdadir,bir kisinin dudaklari arasinda degildir..
  • isminizisminiz44 dk önce
    büyük felaket

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