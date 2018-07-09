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Erdoğan açıklayacak! Yeni sisteme geçiş için 3 aşamalı plan

24 Haziran’da yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, bugün Meclis’te yemin ettikten sonra yeni sisteme geçiş için üç aşamalı planı da başlatacak. Buna göre ilk etapta ‘100 gün’, ardından ‘ikinci 100 gün’ ve ‘6 aylık’ projeler kamuoyuna sunulacak.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 07:08
Erdoğan açıklayacak! Yeni sisteme geçiş için 3 aşamalı plan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün Meclis’te saat 16.30’da edeceği yeminle ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ resmen hayata geçecek. Erdoğan, Meclis’teki yemin töreninin ardından Anıtkabir’i ziyaret edecek. Erdoğan, Meclis’ten Anıtkabir’e geçerken Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında ‘Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’ yayınlayacak. Bakanlıklara ilişkin düzenlemeler ve Cumhurbaşkanlığı teşkilatı bu kararnamede düzenlenecek.

AZİZ SANCAR DA DAVET EDİLDİ

Anıtkabir’deki törenin ardından Beştepe’de ‘Cumhurbaşkanı Göreve Başlama Töreni’ yapılacak. Beştepe’nin arka bahçesindeki törene dünyanın dört bir yanından 22 cumhurbaşkanı, 17 başbakan, meclis başkanları ve bakanlar ile şehit yakınları, gaziler, STK temsilcileri, akademisyenler, iş, sanat ve spor dünyasından isimler, eski politikacılar ve büyükelçiler katılacak. Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve Prof. Dr. Murat Günel de Beştepe’deki törene davet edilen isimler arasında bulunuyor. Devlet protokolünün tamamı törene davet edilirken, Erdoğan, yeni döneme ilişkin ilk mesajlarını da burada verecek. Törene Rusya, Bulgaristan, Macaristan, Senegal, Filistin, Kuveyt, Gürcistan, Ukrayna, Makedonya, Bosna Hersek, Pakistan, Somali, Azerbaycan, Kırgızistan, Venezuela, Kazakistan gibi ülkeler dahil 50’ye yakın ülkeden katılım olacak. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun da katılacağı törende AB’yi Göçten Sorumlu Komiser Dimitris Avramopulos temsil edecek.

SAAT 21.00’DE AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığa geçiş töreninin ardından saat 21.00’de merakla beklenen yeni sistemin 16 kişiden oluşan ilk bakanlarını açıklayacak. Erdoğan’ın aynı zamanda Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve Beştepe’de kurulan 9 kurulun başına getirilecek isimleri de açıklaması bekleniyor. Her kurulda 8 kişi olmasının planlandığı öğrenilirken bazı kurullarda sayının 10’a çıkabileceği de kaydediliyor. İlk yurtdışı ziyaretini yeni bakanlarıyla yarın KKTC ve Azerbaycan’a yapacak olan Erdoğan, çarşamba ve perşembe günü ise NATO Zirvesi için Brüksel’de olacak. Erdoğan, cuma günü Hacı Bayram Camisi’nde cuma namazını kıldıktan sonra yeni kabineyle Anıtkabir’e gidecek. İlk kabine toplantısı aynı gün Beştepe’de yapılacak.

2002’DEKİ İLK SÜREÇ GİBİ

Erdoğan, yeni döneme çoğu zaman vurguladığı 2002 yılındaki iktidara geliş sürecine benzer bir süreci işleterek başlayacak. 2002’de ilk 100 gün için ‘Acil Eylem Planı’ açıklayan Erdoğan, bu haftadan itibaren üç aşamalı eylem planını gündeme getirecek. İlk etapta ‘100 gün’, ardından ‘ikinci 100 gün’ ve ‘6 aylık’ proje, plan ve atılacak adımlar kamuoyuna açıklanacak. Tüm bu sürecin ardından ‘2023 hedefleri’ kapsamında atılacak adımlar duyurulacak. İlk 100 günlük projelerin ana çerçevesinin ise Mart 2019’da yapılacak mahalli seçimler öncesinde yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar olması bekleniyor.

Hürriyet

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 07:08
  1. 100 gün
  2. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. yeni sistem

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