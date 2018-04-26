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Yeni sistem ile Türkiye dev adımlar atacak

24 Haziran'daki seçimin ardından 2019-2023 Kalkınma Planı devreye girecek. Zenginliğin yol haritası olacak planla; sanayi, yatırım ve istihdam alanında dev adımlar atılacak.

26 Nisan 2018 Perşembe 07:56
Yeni sistem ile Türkiye dev adımlar atacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden sonra büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına giden yolu tamamen açacaklarını vurgularken, 24 Haziran'ın hemen ardından refah ve zenginliğin yol haritası devreye girecek.

Seçimlerin hemen ardından yeni hükümet sistemine göre hazırlanan Türkiye'nin 2019- 2023 dönemini kapsayan vizyon, strateji ve politikaları kapsayan Kalkınma Planı yaşama geçirilecek. 'Toplumsal refah' üzerine kurulan Plan'da "Yeni kamu yönetimi modeli, yenilikçi üretim, istikrarlı büyüme, yaşanabilir mekanlar, nitelikli insan, güçlü toplum, güçlü sanayi, yatırım, istihdam, kalkınmanın finansmanı" olmak üzere 10 başlık ön plana çıktı.

Toplam 43 ihtisas komisyonu tarafından hazırlanan ve yeni hükümet sistemiyle birlikte yaşama geçecek refah planındaki önemli başlıklar şöyle:

Kamuda ehliyet, liyakatin esas alındığı bir personel rejimi yaşama geçirilecek.

 Kurumların yapısal dönüşümleri, benzer iş yapan birim veya kurumların birleşmesi kolaylaşacak.

 Kadınlar ve gençler kalkınmada daha etkin rol alacak.

 Yerlileşme ve teknolojik ilerlemeye öncelik veren sanayi stratejisi ortaya konulacak.

 Enerji, ulaştırma hedeflerini destekleyen yeni tedbirler devreye girecek.

 Tarımsal üretimde yeni bir sayfa açılacak. Tarım sigortaları, üretici örgütlerinin yeni pazarlara ulaşımı kolaylaşacak.

 Kalkınmayı güçlendirecek yeni finansman modelleri yaşama geçirilecek.

 Yatırımlar ve büyümeye ivme katacak, sosyal politikaları güçlendiren adımlar atılacak.

Nükleer santral projeleri başta olmak üzere ülke ekonomisinde önem taşıyan büyük projeler 2023'e kadar tamamlanacak.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 07:56
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